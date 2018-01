Tahiri: Njëri grup parlamentar i VV i bashkëngjitet Qeverisë

Kandidimin e vetëm një kandidati për kreun e Lëvizjes Vetëvendosje, nuk po e sheh si risi njohësi i çështjeve politike, Ramush Tahiri, pasi sipas tij në Kosovë partitë i ngjajnë njëra tjetrës, e edhe atëherë kur ka pasur më shumë se një kandidat për kryetar, ajo është bërë sa për sy e faqe.

Sipas Tahirit në politikën kosovare nuk ka pasur rast që një politikan pas tërheqjes nga kreu i partisë, të kandidojë përsëri për kryetar, përveç rastit të Behxhet Pacollit kur ishte zgjedhur president i Republikës së Kosovës, dhe më pas ishte kthyer përsëri në parti pas vendimit të Gjykatës Kushtetuese.

E fuqia politike e Kurtit, për analistin politik, Ramush Tahiri, do të dihet në bazë të numrit të votave që do të marr sot pas zgjedhjeve të brendshme.

Sa i përket nivelit të demokracisë brenda partive politike, Tahiri thotë se është një demokraci sa për sy e faqe.

“Të gjitha partitë politike në Kosovë deri tani janë parti liberiste, në shumicën e rasteve kanë konkurruar me një kandidat dhe në shumicën e rasteve është zgjedhur me aklamacion. Nëse ka pas ndonjëherë edhe kandidat tjetër, ka qenë vetëm formal dhe sa me e plotësuar numrin, dhe kështu është kur kem të bëjmë edhe me zgjedhjen e presidentit të Kosovës, është një demokraci sa për sy e faqe”, ka thënë Tahiri në një përgjigje për Periskopin.

Për Tahirin, të gjitha partitë në Kosovë janë njësojë edhe përkundër faktit se ato e kritikojnë njëra tjetrën për nivelin e demokracisë së brendshme.

“Të gjitha partitë politike pak a shumë i ngjajnë njëra tjetrës, pa marr parasysh që në një moment të caktuar kritikojnë njëra tjetrën për demokratizim. Për të parën herë e kemi tani te Vetëvendosja që kryetari i mëhershëm është tërhequr dhe zgjodhi një kryetar të ri. Dhe pas një periudhe kemi tentimin e tij për rikthim në kreun e partisë. Kjo tek subjektet tjera nuk ka ndodhur, ka ndodhur vetëm tek AKR-ja për një periudhë dy tre mujore kur ishte zgjedhur president, dhe partinë e kishte lënë në duart e një familjari të tij dhe më pas ishte rikthyer ne krye të partisë”, ka deklaruar ai.

Për njohësin të çështjeve politike, është përgjegjësi e aktivistëve të VV-së se ku do ta shpijnë partinë e tyre.

“Për të mirë ose për të keq ky është niveli i demokracisë në Kosovë. Është çështje e brendshme e Lëvizjes Vetëvendosje, dhe përgjegjësi e atyre që votojnë dhe tek aktivistët, dhe ata e përcaktojnë se çfarë lloj i partisë do të jetë. A do të jetë parti liberiste, a do të jetë parti e majtë, e djathtë apo socialdemokrate”, ka shtuar Tahiri.

Numri i madh i figurave publike dhe relevante brenda Lëvizjes Vetëvendosje shihet si një nga shkaktarët e përçarjeve të fundit.

“Ka kohë , së paku që një vit, që tek kjo parti ka dalë një lloj policentrizmi dhe kanë dalë shumë figura publike, më shumë se në çdo parti tjetër. Në partitë tjera janë dy ose tre, ndërsa Vetëvendosje mund t’i numërojmë deri në dhjetë figura publike edhe përkundër faktit që ka qenë parti e vogël në të kaluarën. Ka ardhur të mëdyshja apo koncepti se si të transformohet dhe çfarë kahe të merr. A të jetë parti liberale, apo e qendrës , dhe duket një grup nuk po pajtohet me liderin e deritashëm , Albin Kurtin, por po orientohen nga një lloj social-demokracie liberale, dhe me dorëheqjet e tyre kanë bërë një organizim tjetër brenda këtij subjekti politik i cili sot e ka zgjedhjen për kryetar dhe dihet që do të zgjidhet Albin Kurti pasi që është i vetmi kandidat” ka sqaruar Tahiri për Periskopin.

Fuqia e Kurtit pas zgjedhjeve të brendshme, sipas Tahirit , do të varet nga numri i votave që do të marr.

“Varet se sa vota do të marr dhe se si do ta trajtojë veten në krahasim me votat që do t’i merr”, shprehet ai.

E ndarja e Vetëvendosjes për analistin Tahiri tashmë është e qartë dhe ai parasheh që në Kuvendin e Kosovës të krijohet edhe një grup i ri parlamentar nga figurat që janë larguar në VV-ja.

“Mirëpo shihet që kjo parti po ndahet në dysh, dhe do ta shfrytëzojë fuqinë e saj politike në parlament me dy grupe parlamentare. Unë besoj që do të regjistrohet një parti tjetër e tipit social-demokrat dhe kjo do të vazhdojë deri në zgjedhjet e ardhshme. A do të mbahen në pranverë zgjedhjet e ardhshme apo do të zgjatet, mbetet të shihet. Nuk dihet se cili grup do të ketë numrin më të madh të deputetëve dhe të degëve” ka shtuar ai.

E fatin e Lidhjes Demokratike të Kosovës dhe të Partisë Demokratike të Kosovës, Tahiri thotë se do ta ketë edhe Vetëvendosja.

“Por shihet që siç është bërë më herët mes LDK-së dhe LDD-së dhe PDK-së e NISMA-s, do të ndodh edhe me Lëvizjen Vetëvendosje. Dhe do të kemi dy grupe parlamentare në Kuvend. Nuk do të jetë më partia e parë sa i përket numrit të deputetëve, dhe do të shohim se si do të ndikojë tek elektorati. A do të shkojë me këtë partinë e re, apo me Lëvizjen Vetëvendosje”, deklaroi Tahiri.

Pasurimi i skenës politike kosovare është një gjë e mirëseardhur, pasi sipas Tahirit do të ndryshonin edhe matematikat në parlament, dhe çdo koalicion i mundshëm do të kishte rreth 2/3 gjë që do të zvogëlonte fuqinë e minoriteteve të cilat kanë vende të rezervuara.

“Skenës kosovare do t’i ndihmojë me qenë edhe një parti e re, sepse në këtë sistem zgjedhor ku janë vetëm dy grupacione dhe me vende të rezervuara, vendosin atëherë minoritetet dhe është shtirë me e pas një qeveri të qëndrueshme. Ndërsa nëse kemi pak a shumë 4 apo 5 parti, atëherë koalicioni është më i shëndetshëm dhe gjithmonë është më shumë sesa gjysma, apo të themi 2/3 “ ka potencuar Tahiri.

Ndarja në dysh e VV-së për Tahirin do të jetë një faktor e rritjes së skepticizmit tek qytetarët.

“Në këtë rast po e marr edhe shembullin tim si qytetar. Është një skepticizëm sepse me votën time nuk ndikoj në qeverisje apo parime të qeverisjes. Qytetari po ndihet krejtësisht i pa fuqishëm, sepse programet qeverisë nuk janë fare parimore”, ka përfunduar Ramush Tahiri për Periskopin.

Lëvizja Vetëvendosje sot është duke mbajtur zgjedhjet e brendshme partiake, sipas përcaktimeve statutore dhe Albin Kurti është kandidati i vetëm për kreun e partisë.