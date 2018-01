Tahiri: Nga 1 janari ka filluar së zbatuari Ligji për Kundërvajtje

Ministri i Drejtësisë, Abelard Tahiri, ka theksuar se nga 1 janari i këtij viti, ka filluar së zbatuari në tërësi Ligji për Kundërvajtje.

Ai në profilin e tij në Facebook ka shkruar se nxjerrja e këtij ligji, ka qenë sipas tij, jo vetëm nevojë por edhe domosdoshmëri.

“Përmes këtij ligji të cilin e ka hartuar Ministria që unë drejtoj, kemi vendosur parime dhe standarde cilësore ligjore të cilat janë parakushte elementare për reformimin e fushës së kundërvajtjes, si dhe për zbatimin efikas të procedurave të shqyrtimit dhe zgjidhjes së veprave të tilla”, ka shkruar ai.

Sipas tij, “përmes këtij ligji do të arrihet një reformë substanciale në fushën e kundërvajtjes, ku parashihet heqja e dënimit me burgim për kundërvajtje, mundësia që për një numër të caktuar të kundërvajtjeve të shqiptohen gjoba dhe sanksione tjera nga ana e organeve kompetente për zbatim të ligjit, pa ngarkuar gjykatat me këtë përgjegjësi, përcaktimin e kushteve të konfiskimit të masës pasurore të fituar nga kundërvajtja, kushtet për parashkrimin e veprave kundërvajtëse, përcaktimin e minimumit dhe maksimumit të sanksioneve për kundërvajtje dhe ofrimin e dyshkallëshmërisë në këtë procedurë, si dhe garanton të drejtën për inicimin e konfliktit administrativ”.

“Një gjë e tillë ju mundëson gjykatave shkarkimin nga numri i madh i lëndëve të kundërvajtjes. Prandaj, e vlerësoj gatishmërinë e institucioneve për zbatimin e këtij ligji dhe ftoj të gjitha subjektet në këtë procedurë që të realizojnë të drejtat dhe obligimet e përcaktuara në të”, ka shtuar Tahiri.