Tahiri: Kosova s’ka nevojë të ndryshojë formatin e bisedimeve

Disa publikime në mediat serbe thonë se ekziston mundësia që në dialogun mes Kosovës e Serbisë të përfshihen edhe “lojtarë” të rinj edhe pse dialogu aktual zhvillohet nën ombrellën e BE-së. I menjëhershëm ka qenë reagimi i presidentit serb Aleksandër Vuçiçi i cili ka thënë se nëse ndonjë nga fuqitë e mëdha kërkon të përfshihet në dialog, atëherë do të përfshihen të gjitha fuqitë botërore.

Më herët segmente të ndryshme politike serbe kanë kërkuar që edhe Rusia të përfshihet në dialog me çka automatikisht dialogu do të kthehej nën ombrellën e OKB-së.

Më herët ka pasur tendenca që përmes çështjeve të caktuara të afirmohet Rezoluta 1244, por që këto nuk kanë gjetur mbështetje tek shumica e vendeve anëtare të KS të KB.

Analistë politik thonë se Kosova nuk duhet të zhvillojë kurrfarë biseda të veçanta dhe të ndryshojë formatin. Analisti Ramush Tahiri thotë se nuk ka nevojë për konferenca ndërkombëtare pasi Kosova është shtet i pavarur dhe Sovran.

“Kurrfarë bisedimet të veçanta me Serbinë dhe kurrfarë ndryshimi të formatit. Bisedimet shtet me shtet, qeveri me qeveri, ministri me ministri. Marrëveshja si çdo marrveshje bilaterale ndershtetërore ratifikohet në Kuvend. Nuk ka nevojë për konferencë e as për biseda nderkombëtare për Kosovën”, tha Tahiri për Kosova.info.

Tahiri thotë se Kosova është shtet sovran dhe i pavarur.

“Nuk është shtet eksportuese krizash, nuk është faktor destabiliteti e as nuk është pikë nervralgjike e botës e as luftënxitëse. Bisedimet Kosovë -Serbi duhet konsideruar biseda normale të zakonshme e për çështje praktike në interes të qytetatëve dhe të dyja vendeve”, tha ai.

Tentativat diplomatike serbe për të ndryshuar formatin e bisedimeve kanë qenë edhe më herët. Madje edhe ambasadori rus në Beograd Aleksandër Cepurin vite më parë kishte thënë në një intervistë që serbët të gjejnë një konsensus, për çka ekzistojnë mekanizmat adekuat.

Rusia ndryshe nga vendet perëndimore vazhdon të konsideroj Rezolutën 1244 si bazë për rregullimin e raporteve të Kosovës me Serbinë. /KI/