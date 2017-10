Tahiri: Kompromisi i dhimbshëm për Gjykatën Speciale

Analistë politikë thonë se zbardhja e një të dhëne rreth marrëveshjes për formimin e Gjykatës Speciale që duken si kushtëzime për premtimet e ndërkombëtarëve kur është fjala për anëtarësimin e Kosovës në organizatat ndërkombëtare nga ana e vetë presidentit Hashim Thaçi është e mangët ngase nuk dihet se në çfarë niveli është biseduar, nivel ambasade ose nivel desku në MPJ që është shkallë e ultë shtetërore dhe administrate.

Ajo që dihet është që nga procesi i ndryshimeve kushtetuese i cili ka hapur rrugë miratimit të Ligjit për Gjykatën Speciale, dokumenti nuk është përpiluar nga faktori vendës, por nga ai ndërkombëtar.

Analisti politik Ramush Tahiri për Kosova.info thotë se pret që në ditët në vijim të shihet nëse premtimet a ishin kredibile megjithëse nuk e kupton arsyen e kushtëzimeve të Gjykatës me procese të tjera edhe nëse premtimet do të ishin realizuar.

“Nuk bënë askush të sakrifikohet. Gjykata është e padrejtë dhe e njëanshme se penalizon UÇK-në e jo edhe grupet e tjera pjesëmarrëse në luftë. E drejtë do të ishte Gjykatë për krimet e luftës në Kosove në periudhën 1997- 2000”, tha Tahiri.

Duket se Presidenti Hashim Thaçi nuk do të mund t’i mbijetoj kësaj çështjeje që e ka nisur sepse sipas tij nuk mund të gjej përkrahje tek faktori dhe tek partnerët ndërkombëtar në këtë mënyrë të bërjes së politikës sepse BE ja pretendon në vlerat e saja demokratike të funksionimit të rendit dhe të ligjit.

“Nxitja e Thaçit duket morale por jo ligjore, procedurale e as praktike. Nuk beson askush se puna e Gjykatës pas votimit në Kuvend do të mund të ngadalësohet e assesi jo të pezullohet as përkohësisht e as përfundimisht. Gjithashtu nuk duket e mundshme që të ndryshohet Ligji dhe fushëveprimi i saj të mos shtrihet vetëm te UÇK, por të zgjerohet edhe te grupet e tjera të shtetit të Serbisë”, tha ai.

I pyetur rreth krijimit të opinionit negativ për Gjykatën pas miratimit të ligjit, Tahiri thotë se kjo nuk do të jetë fare i dobishëm për askënd sepse po shihet se ndikimi i popullit është i përjetshëm në marrjen e vendimeve të mëdha.

“Kosova përfundimisht po dëshmohet pa sovranitet dhe subjektivitet ndërkombëtar. Edhe së paku dhjetë vjetë do të jetë kështu dhe nuk do të mund as të heqë mbikëqyrjen ndërkombëtare e as ta negocioj atë duke bërë marrëveshje për karakterin e kohëzgjatjen e këtyre misioneve ndërkombëtare në Kosovë edhe pa vullnetin e qytetarëve si është bie fjala UNMIKU. etj. Kështu garniturat politike do të jenë ende në shërbim ndërkombëtar e jo në legjitimitet të popullit”, tha ai. /KI/