Tahiri komenton ftesat e Vetëvendosjes për koalicion me LDK-në

Lëvizja Vetëvendosje së fundmi me një intensitet të shtuar, po e lut në mënyrë publike Lidhjen Demokratike të Kosovës në krye me Isa Mustafën, që të pranojnë ftesën e tyre për të biseduar rreth mundësisë së bashkëpunimit mes dy partive.

Postin e Kryeministrit ose pranojnë të shkojnë në opozitë, ky është kushti i vetëm dhe i pandryshuar i partisë së Isa Mustafës.

Nga ana tjerë të prerë në qëndrimin e tyre për të parin e Qeverisë janë edhe Vetëvendosja, e cila kandidat për kryeministër ka Albin Kurtin.

E rreth këtyre ftesave publike nga zyrtarët e Vetëvendosjes ka folur analisti Ramush Tahiri. Ai e sheh të kuptueshme ofertën e Vetëvendosjes drejtuar LDK-së.

Tahiri ka thënë për Express të mërkurën se partitë së pari duhet të ulen dhe të bëjnë kompromise rreth postit të kryeministrit.

“Vetëvendosja i ka 31 deputetë dhe iu vyen së paku edhe 30 për ta formuar Qeverinë, nëse dështon i pari. Por se Vetëvendosja e bën tash Qeverinë me LDK-në me 60 deputetë, dmth dihet se shumica e nevojshme për ta formuar Qeverinë është këndej, ende pa u bo mandatari. Dhe është e kuptueshme që Vetëvendosja t’i bëjë ofertë LDK-së që të bëjë koalicion për formimin e Qeverisë”, u shpreh Tahiri.

Duke i komentuar deklaratat e Mustafës, i cili edhe dje u shpreh i bindur se pranojnë marrëveshje me Vetëvendosjen vetëm nëse ata udhëheqin e Qeverinë, Tahiri tha se pa filluar bisedimet mes këtyre dy partive, askush nuk e di se sa rëndon posti i kryeministrit.

“Momentalisht koalicion askush nuk po mundet me arrit sepse as Ramush Haradinaj nuk po e lëshon pozitën e vet. Edhe ai kur të fillojë me bisedu me partner të tjerë nuk e ka të sigurt a pajtohen ose jo për postin e kryeministrit. Sepse për t’u siguruar 61 vota duhet me bo kompromis e tash kur të fillojnë bisedimet dihet se sa rëndon pozita e kryeministrit, a rendon dy ministra apo tre ministra edhe a pajtohen.

Ne edhe në zgjedhjet e kaluar e kishim Mustafën kryeministër në formën e kompromisit nga partia e tij. Tash qëndrimi i LDK-së është se nuk do të pranojë pa ia dhënë kryeministrin, mirëpo LDK-ja duhet t’i nisë bisedimet dhe se nuk kanë arsye t’i ftojnë përmes mediave por në tavolinë të bisedimeve”, sqaroi ai ndër tjerash.

Sidoqoftë, i pyetur nëse VV mund të sakrifikojë dhe t’ia jap kryeministrin LDK-së, Tahiri tha se këtë nuk mund ta dijë, por siç u shpreh ai, mund të bëhet kompromis dhe Vetëvendosja të pajtohet të mos e ketë Albin Kurtin por për kryeministër dhe ta ketë Shpend Ahmetin.

“Dhe ndoshta me Ahmetin pajtohet edhe LDK, por kjo nuk mund të dihet ata pa u ulur dhe të bisedojnë. Ata duhet të ulen dhe të bisedojnë dhe të shohin se a e japin postin kryeministrit”, theksoi analisti Ramush Tahiri.

Ky i fundit i komentoi edhe deklaratat e Lufti Haziri i cili tha se partia e Visar Ymerit nuk e njeh sakrificën e Ibrahim Rugovës dhe nuk tregon respekt për atëkohë, duke thënë se e rëndësishme është të flitet për programin qeverisës dhe se nëse VV ka atë qëndrim për Rugovën, është pjesë e tyre.

“Pa u ulë me bisedu deklaratat e ndryshme janë gjuajtje përmes mediave, secili po flet gjithçka dhe po i thonë kërkesat, por kur të ulën me bisedu këta kanë me fol për programin qeverisës, nuk kanë më ndërru karakterin që VV të bëhet LDK e LDK të bëhet VV ose konglomerat, tash nëse VV ka qëndrim rreth Ibrahim Rugovës ata le ta mbajnë atë qëndrim sepse kjo është pjesë e historisë”, ka përfunduar ai, transmeton Express.

Ndryshe vendi ka shkuar në zgjedhje më 11 qershor. Kujtojmë se koalicioni PAN ka dalë i pari, ndërkaq e dyta është renditur Vetëvendosje e pasuar nga koalicioni LAA.