Tahiri kërkon nga drejtësia të hetohen rastet e vdekjeve në QKUK

Ministri i Drejtësisë, Ableard Tahiri, ka kërkuar nga organet e drejtësisë që të hetohen të gjitha rastet e vdekjeve të dyshimta që kanë ndodhur ditë më parë në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës. Ai tha se kushdo që është përgjegjës do të dalë para drejtësisë

Pavarësisht kush ka qenë fajtor apo i përfshirë në rastin e vdekjeve në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës do të dalë para drejtësisë, tha për Radio Kosovën ministri i Drejtësisë, Abelard Tahiri.

“Unë nuk dua të paragjykoj se faji i kujt ka qenë, jam i bindur që hetuesia, prokuroria të dalin me raportet e tyre dhe kushdo që ka qenë fajtor, kushdo që ka qenë i involvuar me këto çështje do të dalë para drejtësisë”, tha Tahiri.

Ai tha se u ka dhënë mbështetje institucioneve përgjegjëse si Prokurorisë dhe gjykatave që t’i zbardhin rastet e vdekjeve si në QKUK ashtu edhe vrasjen e një të riu që ndodhi ditën e shtunë në kryeqytet.

“Unë kam kërkuar nga organet përgjegjëse, si ministër i Drejtësisë jam udhëheq nga një hallkë jashtëzakonisht të rëndësishme të sistemit të drejtësisë, mirëpo Gjyqësori dhe Prokuroria janë të pavarur në punën e tyre, unë u kam dhënë mbështetje, njëkohësisht u kam kërkuar edhe rastin e vdekjes në QKUK, e edhe atë rastin tragjik që ndodhi të shtunën me humbjen e jetës së një të riu, që sa më shpejt të zbardhet fati, të zbardhen këto ngjarje dhe qytetarët e Republikës së Kosovës të besojnë në këto institucione, sepse ne mund t’ia arrijmë, mund t’ia dalim e përgjegjësit të dalin para drejtësisë”, tha ministri i Drejtësisë.

Javën që shkoi, në sallat e operacionit të Qendrës Klinike Universitare të Kosovës kanë ndërruar jetë katër persona, për të cilët dyshohet se shkaktar ka qenë oksigjeni që u është dhënë.