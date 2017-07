Tahiri flet për formimin e Qeverisë, ja çfarë thotë për PAN-in!

Politologu, Ramush Tahiri, tha se vendimi i Presidentit që në datën 3 gusht të mbahet mbledhje Konstitutive e Kuvendit të Kosovës, është një vonesë e paarsyeshme.

E sipas Tahirit Qeveria nuk do të mund të zgjidhet brenda muajit.

“Data 3 gusht e dekretuar nga Presidenti për mbajtjen e mbledhjes Konstitutive të Kuvendit të Kosovës ka mundur të bëhet që në ditën e certifikimit të rezultateve të zgjedhjeve parlamentare. Pra është një vonesë krejtësisht e paarsyeshme. Nuk pres që brenda një muaji të zgjidhet Qeveria kushdo që e bënë”, ka thënë ai.

Mbledhja e Kuvendit sipas Tahirit do të zgjasë për shkak se do të ketë mospajtime.

“Kuvendi ka pasur mundësi të jetë tashmë i formuar me kryetar dhe me të gjitha organet Mbledhja e Kuvendit e datës 3 gusht pres se do të zgjatë së paku një javë për shkak të mospajtimeve procedurale edhe ndërmjet edhe brenda koalicioneve për votim të organeve të Kuvendit”, është shprehur ai.

Tahiri më tej tha se edhe koalicioni PAN duhet të mbajë mbledhje dhe të caktoi kë do në krye të parlamentit e të qeverisë.

“Duhet PAN të mban mbledhje e të sqarohet kënd e donë krye parlamentar kënd kryeministër dhe me kënd e donë koalicionin dhe në ndarjen e ministrive të cilat i donë për vete e cilat për të tjerët..”, tha ai.

Ndryshe sot është mbajtur takimi konsultativ mes Presidentit Thaçi dhe përfaqësuesit e parlamentit, pas këtij takimi, Hashim Thaçi, ka thirrur mbledhjen e parë të legjislaturës së gjashtë të Kuvendit të Republikës së Kosovës më 3 gusht në orën 10:00. /GazetaBlic/