Tahiri: Deklaratat e Isa Mustafës karshi oponentëve, janë të guximshme e njerëzore!

Analisti politik, Ramush Tahiri në një prononcim për “Gazeta Blic”, ka komentuar deklaratat e Isa Mustafës i cili i ka quajtur banditë zyrtarët e Vetëvendosjes.

Tahiri i ka cilësuar si të guximshme deklaratat e Mustafës kundrejt VV-së.

Sipas tij reagimi i kryetarit të LDK-së, është një reagim njerëzor dhe i sinqertë.

“Eshtë një deklaratë shumë e guximshme e Ises. Pa pardon e pa politike. Të tjerët le të flasin a qendrojnë a jo faktet. Ata që janë të apostofuar. Mua më është dukur si një reagim njerëzor prej zemrës e i sinqert. Një lloj amanati i tij për politikën. Duket se Isa donë të futë moral në politikë”, – ka thënë Tahiri, raporton Gazeta Blic.

Në anën tjetër, Isa Mustafa gjatë ditës së sotme përmes një postimi në Facebook i ka quajtur banditë anëtarët e Vetëvendosjes, madje ka përmendur disa raste ku këta të fundit sipas tij e kanë sulmuar pa pasur faj.

“Banditët e VV dhe të tjerë ma sulmuan shtëpinë familjare në Prapashticë, në oborrin e së cilës luanin mbesat dhe nipat e mi të pafajshëm. Ma sulmuan me shishe molotovi shtëpinë time në Prishtinë, në të cilën ndodhej e vetme bashkëshortja ime. Më sulmuan me gurë nga pusia në eskortë natën deri sa kthehesha nga Suhareka. Tentuan atentatin me yje metalike të prodhuar enkas për të përmbysur makinën në të cilën udhëtoja për punë. Më gjuajtën me vezë, me gaz lotsjellës dhe sprej në Sallën e Kuvendit, ma gjuajtën makinën gjatë udhëtimit në punë dhe në shtëpi si dhe më gjuajtën në një manifestim në Podujevë.

Nuk u dorëzova para huliganëve, as para atyre që me dhunë dëshironin pushtetin, e as para atyre që e kishin kapur shtetin. Kisha dhe kam besimin në shumicën e qytetarëve tanë dhe në institucionet shtetërore”, ka shkruar Mustafa në Facebook.