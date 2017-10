Sytë në ‘Elbasan Arena’, të gjithë shqiptarët me Skënderbeun

Skënderbeu do të presë sot Partizanin e Beogradit, në një takim që nuk vlen thjesht për fazën e grupeve të Europa Ligës.

Vëmendja e shqiptarëve mbrëmjen e sotme do të jetë pikërisht në ‘Elbasan Arena’, ku korçarët do të përballen me një ekip serb dhe takime të tilla nuk mund të jenë aspak normale.

Drejtuesit e klubit korçar kanë bërë thirrje që nacionalizmi të mos jetë i pranishëm në Elbasan, ndërsa trajneri Daja, pranoi tensionin e sfidës, teksa tha se ka punuar edhe me anën psikologjike të ekipit, për t’u përqendruar vetëm te fusha e lojës.

Por, përtej gjendjes emocionale që të shkakton kjo përballje, Skënderbeu sot do të luajë për 3 pikë, të cilat mund të rezultojnë të arta në ecurinë e aventurës europiane të korçarëve.

Llogaritë e kualifikimit janë krejtësisht të hapura në grupin B, pasi veç Dinamos së Kievit kryesues, të tre skuadrat e tjera kanë të gjitha mundësitë të arrijnë të dytat.

Korçarët nuk e fshehin ambicien, ndërsa trajneri Daja thekson se ekipi i tij i ka të gjitha kapacitetet dhe mundësitë për të vijuar edhe më tej në këtë kompeticion. Por a do të arrijë Skënderbeu, që për 90 minuta do të jetë ‘kuqezi’, t’ia dalë të mposhtë serbët dhe të tentojë kalimin e grupeve…

Sonte, në orën 21:05, drejtpërdrejt nga ‘Elbasan Arena’, vjen në Supersport 2, Skënderbeu-Partizani i Beogradit.