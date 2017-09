Sylejman Selimi sot ka ditëlindjen, urimi i vazjës prekës (Foto)

Vajza e ish komandatit të UÇK’së, Sylejamn Selimit, ka uruar babain e saj me rastin e ditëlindjes së tij.

Donika sot ka shkruar një mesazhin për babain i cili po vazhdon të mbahet në burg, e të cilin e ka publikuar permes rrjeteve sociale.

Ajo ka shkruar fjalë mjaft emocionuese në urimin për babain, duke uruar që në ditëlindjen tjetër ta ketë afër për ta përqafuar dhe ndjerë aromën e tij që i mungon çdo ditë.

“Bab sot ke ditlindjen dhe kjo eshte nje dit e veqant per mua sepse ti je njeriu qe me motivon dhe me perkrah cdo here. Uroj qe ditlindjen tjeter te kam afer, te tperqafoj dhe tndjej aromen tende qe me mungon cdo dit. Te uroj te gjitha te mirat. E jotja, Donika❤️🎂”, ka shkruar Donika.