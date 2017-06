Sveçla: Ne do të qeverisim me vendin, Albin Kurti Kryeministër

Sveçla tha se “Levizja Vetëtvendosje në mes vete është jashtëzakonisht shumë e vogël duke pasur parasysh një garë shumë të fortë dhe kjo tregon se Lëvizja Vetëvendosje ka dhënë një mesazh mjaftë të fuqishëm te populli i Kosovës”.

Ai tha, se ne mendojmë se do të qeverisim me Kosovën shumë shpejt.

Ai tha se po të kishum kohë më shumë do të ishim edhe më mirë sa i përket numrit të deputetëve sepse koha është ajo që nuk mjaftoi për t’ia paraqitur qytetarëve të Kosovës të gjithë programin tonë, mirëpo sa i përket gjendjes aktuale jemi të kënaqur edhe me këto arritje që i kemi tani.

Lëvizja Vetëvendosje ka potencial shumë të madh duke iu bër thirrje se të gjithë ata të cilët dëshirojnë t’i bashkëngjiten LVV-së janë shumë të hapur dhe kanë një program në raport me partitë tjera.

Sveçla tha se edhe “Shpend Ahmeti dhe drejtorët tjerë kanë qenë shumë të përgjeshëm për punen e tyre”.

Ai tha se, sa i përket koalicionit me PDK-në nuk do të bëjmë as koalicion as nuk do të qeverisim me ta.

“Sa i përket se më kë do të bëjmë koalicion, ne jemi duke iu bërë thirrje për një koalicion me LDK-në, që ma vetëm dihet se ju kemi bërë thirrje publike këti jsubjekti politik” tha Sveçla.