Surroi e krahason Beogradin e vitit 1998 me Prishtinën e vitit 2018

Shkrimtari e publicisti Veton Surroi, sot në një postim në Facebook ka bërë krahasimet e fjalëve që kishte thënë ambasadori amerikan bashkë me Grupin e Kontaktit në kryeqytetin Serbisë në vitin 1998 dhe fjalët që sot i ka bërë ambasadori amerikan në Kosovë Greg Delawie.

Ky është shkrimi i Surroit:

“Në fillim të vitit 1998 ambasadori amerikan dhe Grupi i kontaktit i thanë Beogradit zyrtar se do të pësojë nëse vazhdojnë me politikën e vet të paligjshmërisë ndaj Kosovës.

Njëzet vjet me vonë , më 2018, zyrtarët në Prishtinë e bënë veten që ambasadori amerikan dhe Grupi i kontaktit t’u thonë se do të pësojnë nëse vazhdojnë me politikën e vet të paligjshmërisë ndaj Kosovës”.