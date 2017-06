Surpriza që i bëri Sali Berisha zëdhënëses së tij Erla Mëhilli (Foto)

Këshilltarja e për mediat e ish-kryeministrit Berisha, Erla Mëhilli feston gjatë ditës së sotme ditëlindjen.

Ajo ka publikuar dedikimin e marrë gjatë ditës së sotme nga Berisha dhe bashkëshortja e tij së bashku me një tufë me lule.

“Ne keto 35 vjet, 8 vite kam bashkepunuar me Doktorin. Ne keto vite me ka mesuar se vlera e nje politikani te mire eshte mirenjohja per miqte dhe bashkepunetoret!,”-shkruan Mëhilli në rrjete sociale./Gazeta Express/