Surpriza që e priti Ledrin sot para shtëpisë (Foto)

Sot, këngëtari Ledri Vula ka festuar ditëlindjen.

Me rastin e kësxaj dite të veçantë për të ai ka pranuar urime të shumta nga familjarë, miq e kolegë, shkruan lajmi.net

E sigurisht se edhe fansat e tij e kanë uruar atë por ajo çfarë e bëri të lumtur Ledrin ishte befasia para që ia bënë para shtëpisë.

Një kollazh fotografishë me disa fjalë të shkruara me emocion ishin ato të cilat bashkë me tortën e ditëlindjes Ledri Vulën e bënë të ndihet edhe më i bekuar.