Super Strakosha, Lazio mund Juventusin

Ne fund nuk mjafton vetem te kesh emer, por ne fund duhet te japesh zemren ne fushe. Lazio e dha dhe ne fund ia doli te munde per here te pare Juventusin ne kete sezon ne Allianz Stadium. Nje fitore qe nuk kishte si te vinte pa nje Super Strakosha ne fushe. Ti presesh nje penallti argjentinasin Dibala ne shtepine e tij ne sekondat e fundit me nje stadium kunder eshte tregues me I mire se portieri i perfaqesueses sone eshte ne rrugen e duhur per t’ u bere nje emer i madh.

Gjithsesi sfida e Torinos ishte e mrekullueshme. Ne minute e 11 eshte e Matuidi gjuajtja e pare e ndeshje. Pas nje prekje te bukur te Manxhukic qe nis aksionin, Francezi provon nga distanca por nuk arrin dot te gjeje porten.

8 minuta me vone Kielini kerkon te gjeje kroatin Manxhukic me nje top ne thellesi, por topi perfundon ne duart e Strakoshes. Juventus vonon por nuk harron te shenoje. Ne te 23-ten nuk mjafton as Super Strakosha, qe arrin te ndale Kediren, pas nje gjuajtje te forte, por mbrojtja e pergjumur e Lazios nuk reagon dhe Douglas Costa nuk fal nga shume prane per te kaluar ne avantash skaudren e Allegrit. Per brazilianin goli i pare me Juventusin. Gjithsesi gjyqtari Mazoleni pret edhe konfirmimin e VAR per te zyrtarizuar gjithcka per sa i perket pozicionit ne te cilin u nis sulmuesi i bardhezinjve. Ne te 28-en Lazio provon te reagoje me Immobilen pas nje krosimi te Marusic, por Buffon kontrollon lehtesisht.

Ne te 36-en Khedira I shkon shume prane golit te dyte pas nje gjuajtje me te djathten, por Strakosha tregon se do te ishte mbremja e tij. Ne nje mbremje tensioni mund te lejohet dhe rreziku, si ne rastin e minutes se 37-te, kur portiere kuqezi rrezikon ne largimin e nje topi me Higuain prane por eshte traversa qe e shpeton. Sigurisht qe dhe fati eshte pjese e lojes.

Pjesa e dyte nis ndryshe per Lazion. Luis Alberto peshkon mire Ciro Immobilen, I cili nuk gabon perballe Buffon duke barazuar rezultatin. 2 minuta me vone Higuain kishte shansin per ta rikthyer skuadren e tij ne avantazh, por I vetem perballe Strakoshes, ndalet nga portiere shqiptar me kembe arrin ta largoje topin. Nuk shenon argjentinasi dhe pas 3 minutash, Buffon ndal ne menyre te parregullt bomberin lacial, Immobile. Per gjyqtarin nuk ka dyshime. Penalti dhe karton I verdhe per Buffon. Immobile nuk gabon, goli I 11-te ne kete sezon ne Serie A dhe Lazio ne avantazh. Juventus kerkon te reagoje. Ne minute e 70 Dibala me nje Sombrero tregon klasin e tij por ndalet ne te majten e tij fluturimthi nga muri lacial. Minutat e fundit emocionuese, aq sa duhej nje zemer e forte per t’i perballuar. Ne minute e 91-te Dybala nga jashte zone provon me te majten, por shtylla I vjen ne ndihme Lazios.

2 minuta me vone Milinkovic Savic fiton nje duel ne mesfushe dhe I jep Felipe Caicedos mundesine per ta mbyllur ndeshjen, por Buffon me nje pritje mjaft te mire mban ne loje te tijet. Ne frymen e fundit Juventus. Pas nje topi te hedhur ne zone, spanjolli Patric nderhyn ndaj Bernardeskit brenda zones. Gjyqtari Mazoleni vazhdon lojen por teknologjia eshte ajo qe kthen gjithcka mbrapsh. Pas pamjeve gjyqtari ben prapakthehu dhe akordon 11-metersh per Juventusin. Dibala perballe Strakoshes. Por mesa duket portieret shqiptar jane kthyer ne nje makth per argjentinasin e Juventusit. Pritje madheshtore, ashtu si edhe mbremja e tij per ti dhuruar nje fitore te madhe skuadres se tij. Pas me shume se 2 vjetesh Juventus bie serish ne shtepi, por me shume se kjo, meriton komplimenta skuadra e Simone Inzagit. Ata qe deri tani e quanin rastesi, duhet te terhiqen. Skaudra e Strakoshes ecen ne nje ritem me skaudrat kryusuese.