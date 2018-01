Sulmohet ish – shefi i Antikorrupsionit, Hasan Preteni

Pasditen e sotme në njërin nga parkingjet e njërit prej supermarketeve në Kosovë është sulmuar verbalisht ish kreu i Agjencisë Anti-Korrupsion në Kosovë, Hasan Preteni.

Ai thotë se është ofenduar nga një bashkëluftëtar.

Preteni në një postim në Facebook është shprehur se bashkëluftëtari nga Vushtrria me inicialet B.B e ka ofenduar atë.

“Bashkëluftëtari im, zotni B.B, komuna e Vushtrisë,u dore përshëndetëm dhe pa asnjë uvertyrë më sulmoi,” ke hëngër shumë M.” nuk e dija për çka mendoje, i befasuar në mënyrë njerëzore ika nga ai duke i i thanë “urime për kulturën”, ka shkruar Preteni

Ky është postimi i plotë i Pretenit

Miq te nderuar,sot rreth ores 12 ne parkingun e objektit te ETC-se rruges Prishtine-Fushe Kosove me rastisi te takoje ish bashkeluftetarin tim zotni B.B komuna e Vushtrise,u dorepershendetem dhe pa asnje uvertyre me sulmoi,”ke hanger shume M.” nuk e dija per qka mendoje,i befasuar ne menyre njerzore ika nga ai duke i i thane “urime per kulturen”

Te nderuar miq me ndihmoni,Te heshti apo ti them te vertetat.Zotni B.B nga Vushtria eshte hipokrite,ne lufte eshte kyqe per arsye primitive dhe personale,tani pas luftes eshte avansuar drejte nje institucioni qe ka te beje me edukimin shkollore, B.B eshte rasti tipik qe e deshmon zhdukjen e dinosaureve “trupin e madhe e koken e vogel”Bajram B.i tille je,sa isha ne TMK me perkulej skajshmerishte,ne UCK u perkulej Ganiut, Zoti te shperblefte me fizikus dhe te sanksionofte me mendje dhe tru,te gjitha kominikimet i ruaj edhe ate kur bleje uniforme per UCK dhe ate kur terhjiqeje nga fushebetejat,ke fizikus per dukje por nuk ke tru per veprim.Bajram,ndalu,mos i rreje femijet,ke shtate por je hipokrit.Dinosauret jane zhduke,njera prej hipotezave, Trupin e medhenje e kokat e vogla”Gezuar Bajram B.