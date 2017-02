Studentja Arta Rrustemi implementon biznes-planin “Ngritja e pemishtes së re me mollë”

Ministri i Zhvillimit Ekonomik, Blerand Stavileci ka takuar një grup të studentëve të Universitetit ‘Haxhi Zeka” në Pejë, dega Menaxhim Biznesi me të cilët ka bashkëbiseduar për zhvillimet ekonomike...

Ministria e Financave në bashkë organizim me projektin Decentralizim dhe Përkrahje Komunave, DEMOS kanë filluar sot punëtorinë për konsultim publik me të gjitha palët e interesit me temën “Konsultimi...