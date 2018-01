Studentët para rektoratit: Nëse ulet bursa plasin protestat!

Edhe pse Rektori Marjan Dema deklaroi se bursa për studentë do të jetë 600 euro, një gjë të tillë nuk po e pranojnë studentët.

Sot, para Rektoratit dhjeta studentë në krye me drejtuesin e Organizatës Studentore “Reforma”, kanë mbajt një aktivitet simbolik, ku mes tjerash kanë thënë se nuk do të pranojnë uljen e bursës, shkruan Gazeta Express.

“Ne jemi të gatshëm të dalim edhe në protesta nëse veç bursa zbritet”- ka thanë mes tjerash Arben Nishani nga organizata “Reforma”.

Gjithashtu, Nishani ka thanë se nëse nuk do të marrin masa lidhur me këtë temë, organizatat studentore do të organizohen dhe sipas tij do të rrëzojnë bordin aktual.

Studentët kërkojnë që bursa të kthehet në vlerë 900 euro.