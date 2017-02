Studentët e UP-së, marrin pjesë në garën similuese në ShBA

Studentët e Universitetit të Prishtinës, do të marrin pjesë në garën simuluese në Universitetin e Harvardit në ShBA, ku do të jenë pjesëmarrës në një garë simuluese, në të cilën janë të ftuar mbi 300 universitete dhe mbi 3 mijë pjesëmarrës.

Dekani i Fakultetit Juridik në Universitetin e Prishtinës, Haxhi Gashi, ka thënë se pjesëmarrja e Kosovës në këtë garë simulimi është një arritje e rëndësishme. “Kjo është një garë që simulojnë ngjarje si politike etj. Ata në mënyrë simulative përfaqësojnë shtetet në këtë konferencë”, ka thënë Gashi sot në emisionin e mëngjesit në Radio Televizionin e Kosovës (RTK).

Gashi ka thënë se studentët e Universiteti i Prishtinës, kanë mundësi që të marrin pjesë në aktivitete simulues në Prishtinë, konkretisht në Juridik. “Sot është konkurrenca, pra ata që diplomojnë duhet të jenë të përgatitur. Nuk duhet vetëm diplomë, por duhet që të dalin të përanditur pas studimeve”, ka thënë ai.

Gashi ka bërë të ditur se në Fakultetin Juridik, kanë gjykatore për të bërë simulime dhe studentët mund të bëjnë përvojë në të. Sipas tij pjesëmarrja në garën në ShBA, është një mundësi që ët shohin rastet si bëhen simulime

“Besoj se vetë pjesëmarrja në këtë garë është një mundësi për këta studentë, që për të ardhmen të shohin mundësi për të vazhduar studimet në vende të ndryshme, pasi që do të mund të krijojnë kontakte të reja me pjesëmarrësit”, ka thënë ai.

Kurse studentja e Fakultetit Juridik, Lyra Çela, ka thënë se pjesëmarrja në garën në ShBA, është një mundësi e mirë për të dhe për të gjithë pjesëmarrësit e tjerë. “Ekipi i universitetit të Prishtinës, përbëhet nga 10 studentë. Ne duhet që të kemi njohuri shumë të mirë. Po kemi arritur që të përgatitemi, ka disa muaj që po bëjmë përgatitjet për këtë garë. Aty do të jenë mbi 300 universitete me mbi 3 mijë pjesëmarrës. Konferenca zgjat katër ditë me katër sesione. Ka komitete. Ne do të jemi në 7 komitete. Do të ketë aktivitete të ndryshme, deri tek simulimi”, ka thënë ajo.

Sipas saj për ta është një arritur që të shohim Universitetin e Havardit dhe të ndajmë përvojat me pjesëmarrës të tjerë nga shumë vende të botës dhe universitete të tjera.

Ndryshe edh vitet e kaluara Studentët e Universitetit të Prishtinës, kanë qenë pjesëmarrës në këtë garë.