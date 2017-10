Studentët e afatit të dytë nuk do të kenë mundësi banimi në konvikte

Të gjithë studentët që janë pranuar në afatin e dytë për studime në fakultetet e Universitetit Publik të Prishtinës, nuk do të kenë mundësinë që të bëhen banorë të Qendrës së Studentëve për vitin akademik 2017/2018. Kjo për faktin së të gjitha vendet ekzistuese në këtë qendër janë plotësuar në afatin e parë.

Studentët të cilët janë regjistruar në afatin e dytë, shprehen të brengosur për mënyrën e trajtimit të tyre nga institucionet kompetente të Qendrës së Studentëve, të cilët nuk do të kenë mundësi që të konkurrojnë për ndonjë vend në këtë qendër. Njëra ndër to është Drita Veliu, nga Komuna e Drenasit, e cila i tha Radio Kosovës se po u bëhet e padrejtë me ketë vendim. Ajo theksoi se mundësitë ekonomike nuk ia lejojnë që ajo të banojë diku tjetër përveç në Qendrën Studentore.

“Si studente e vitit të parë jam pranuar në afatin e dytë, kam qenë e interesuar për t’u vendosur në konvikt, por të gjitha vendet ishin të zëna. Çështja e banimit është shumë e rëndësishme për mua, pasi që jetoj shumë larg nga Prishtina. Mendoj që studentëve që pranohen në afatin e dytë po u bëhet një padrejtësi shumë e madhe”, tha ajo.

Gjithashtu drejtori i Qendrës Studentore, Fatmir Sfishta, në një prononcim për Radio Kosovën tha se gjendja e krijuar është për shkak të kapaciteteve të pamjaftueshme të kësaj qendre.

Ne jemi të detyruar që të pranojmë studentët që aplikojnë nga afati i parë, sepse numri i tyre është shumë i madh, ku për një vend aplikojnë tre studentë. Nuk kemi mundësi të rezervojmë vende të lira për studentët që regjistrohen në afatin e dytë, theksoi Sfishta.

“Është një e padrejtë që po u bëhet studentëve që nuk pranohen në afatin e parë në universitet. Kjo vjen si pasojë e kapaciteteve që i ka Qendra e Studentëve, ne në afatin e parë, kur të hapim konkursin, kemi një numër jashtëzakonisht të madh të studentëve që aplikojnë. Ne jemi të detyruar t’i pranojmë me këto kapacitete që kemi”, tha ai.

Kjo gjendje po përsëritet për vite me radhë dhe deri me tani askush nuk ka ndërmarrë ndonjë hap për ta përmirësuar atë. E studentët po detyrohen që të bëjnë zgjidhje nga ana e tyre, pavarësisht mundësive ekonomike që kanë.