Stratfor: Vazhdon shpërbërja e BE-së

Plakja e popullsive në botën e zhvilluar, inovacionet teknologjike që shuajnë vendet e punës, ngritja e ekonomisë kineze dhe zëvendësimin e importeve me produkte vendore të atij vendi janë disa nga faktorët që në mënyrë dramatike dhe të përhershme do të ndikojë në ekonominë globale dhe formësimin e rendit botëror, jo vetëm në vitin 2017, por edhe në dekadat e ardhshme. Në parashikimin më të ri, të trendeve globale për vitin 2017, ky agjencion amerikan thekson se premtimet joreale të presidentit të zgjedhur të ShBA Donald Trump për tërheqjen e vendit nga marrëveshjet e tregtisë shumëpalëshe dhe detyrimet jashtë vendit me qëllim të forcimit të aftësisë konkurruese të ekonomisë së vendit, raporton Kosova Info.

“Rishikimi i marrëdhënieve tregtare me botën në mënyrën si e ka në plan ta bëjë Uashingtoni mund të kryhej disa dekada më parë. Por kjo nuk është e mundur në rendin e tanishëm global që evoluon, ku është i pranishëm përparimi i shpejtë teknologjik në prodhim dhe ku ekonomitë, të mëdha dhe të vogla, janë të lidhur ngushtë së bashku me zinxhirët e furnizimit global”, theksohet në analizë.

Kjo do të thotë, siç theksohet se ShBA nuk do të jenë në gjendje të zbatojnë ndryshimet gjithëpërfshirëse dhe të papritura në Marrëveshjen e Tregtisë së Lirë të Amerikës së Veriut (NAFTA).

Në fakt, edhe në qoftë se riprogramohet ajo marrëveshje e tregtisë, vendet e Amerikës së Veriut do të vazhdojë të ketë marrëdhënie më të forta Tregti afatgjatë, vlerëson Stratfor.

Analistët e Stratfor, megjithatë, besojnë se ShBA do të ketë më shumë hapësirë për vendosjen selektive të barrierave tregtare kundër Kinës, sidomos në sektorin e metaleve, dhe vlerësojnë se rreziku nga përleshjet tregtare me Pekinin do të ndjehet shumë larg dhe shumë gjerë.

“Gatishmëria e Uashingtonit për të vënë në dyshim politikën e “një Kinë”, të cilën e miratoi në mënyrë që të nxjerrë koncesione tregtare nga Kina – do të vijë për pagesë: Pekini do të tërheqë levat e tregtisë dhe sigurisë së saj e cila në mënyrë të pashmangshme do ta tërheqë Shtetet e Bashkuara në teatër Paqësor”, paralajmëron Stratfor, duke aluduar në hyrjen e ShBA në Luftën II Botërore në Paqësor.

Viti që vjen siç theksohet në analizë, do të jenë kritike për Europën.

“Zgjedhjet në shtyllat mbështetëse të Bashkimit Evropian – Francë dhe Gjermani – si dhe zgjedhje të mundshme në ekonominë e tretë më të madhe të eurozonës – Itali – do të ketë një ndikim në marrëdhëniet e tyre dhe madje edhe të rrezikojnë mbijetesën e eurozonës”, parashikon Stratfor.

Agjencia kujton në parashikimin e saj që i paraqet me vite mbi atë që BE-ja me kohë do të shembet, dhe thekson se çështja në vitin 2017, është vetëm se në çfarë mase zgjedhjet e ardhshme në disa vende do të përshpejtojë shpërbërjen. Pavarësisht në atë nëse në zgjedhje 2017 fitojnë forcat e moderuara apo ekstremiste, Stratfor beson se Evropa do të vazhdojë të shpërbëhet në blloqe rajonale.

Ndarjet evropiane siç shtohet, do të paraqes “një mundësi të artë” për rusët, të cilët në vitin 2017 do të kenë mundësinë për të thyer unitetin evropian me sanksione dhe se do të kenë më shumë hapësirë për të konsoliduar ndikimin e saj në zonat kufitare.

“Administrata Tramp gjithashtu mund të jetë e prirë për zbutjen e sanksioneve dhe bashkëpunim të caktuar në Siri pasi përpiqet të zbusë konfliktin me Moskën, por pajtimi do të hasë në disa faktorët kufizues”, shkruan Stratfor, duke numëruar këta faktorë në forcimin e mëtejshëm të forcave të armatosura ruse dhe përpjekjet e Uashingtonit për të frenuar zgjerimin e ndikimit rus.

Marrëveshja e paqes në Siri parashikon agjencia, edhe më tej do të jetë e pakapshme, Rusia do të ketë marrëdhënie të ngushta me Teheranin, ndërsa marrëdhëniet amerikano-iraniane do të përkeqësohen.

Marrëveshja bërthamore e Iranit do të jetë në “provim”, sepse Irani hyn në viti e zgjedhjeve, dhe qeveria e re amerikane, siç theksohet ka një qasje shumë më të ashpër ndaj atij vendi, por që interesat e përbashkëta do të ruajë kornizat e kësaj marrëveshjeje në fuqi.

“Konkurrenca mes Iranit dhe Turqisë, ndërkohë, do të shkallëzohet në veri të Sirisë dhe Irakut verior. Turqia do të përqendrohet në krijimin e sferës së saj të influencës dhe shtypjen e separatizmit kurd, ndërsa Irani do të përpiqet për të mbrojtur sferën e saj të influencës, – theksohet në analizë. Pasi operacionet ushtarake thyejnë ID në vitin 2017, pason përleshja për territor, burime dhe intensifikimin e ndikimit në mesin e lojtarëve lokale dhe rajonal”, shkruan Stratfor dhe parashikon se ashtu si ID ushtarakisht dobësohet ashtu do të angazhojë rebelët, të zbatojnë taktikat terroriste dhe do të nxisë një numër të sulmeve të reja jashtë vendit.

“ID nuk është I vetmi grup xhihadist për shkak të cilës duhet shqetësuar. Edhe pse ID është në fokus, Al Qaeda në heshtje ripërtërin radhët e saj në fusha të tilla si Afrika Veriore dhe Gadishullin Arabik dhe se ai grupim ndoshta do të jetë më aktiv në vitin 2017”, parashikon agjenconi Stratfor. /KI/