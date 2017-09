Strategët italianë bëjnë namin në Europë, Conte i pari në listë

Antonio Conte trajneri më i mirë i pesë kampionateve kryesore të Europës në 100 ndeshjet e fundit. Trajneri i Chelsea kryeson tabelën me 247 pikë të grumbulluara në 100 ndeshjet e fundit me klubin londinez (sezonin e shkuar u shpall kampion), por edhe me Juventusin, ku u shpall gjithashtu kampion në secilin prej dy viteve të fundit që i drejtoi (3 tituj radhazi në total), përpara se të transferohej në “Stamford Bridge”.

Pasardhësi i tij në Torino, Massimiliano Allegri, e nisi atje ku e la Conte, duke e fituar titullin kampion në të tria sezonet që e drejtoi “Zonjën e Vjetër”. Ai renditet pas Contes, pasi ka grumbulluar 9 pikë më pak se Antonio në 100 ndeshjet e fundit.

Carlo Ancelotti, Pep Guardiola dhe Diego Simeone janë të radhës në listë, ndërsa interesant është bilanci i Arsen Wengerit.

Tekniku francez, i cili renditet në vendin e 6-të, e lë pas armikun e tij të betuar Jose Murinho në klasifikimin e trajnerëve elitarë. Tekniku portugezu duhet të kënaqet me vendin e 9.