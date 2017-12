Stimulimi i gjinjve

Gjinjtë mund të jenë një nga pjesët më të ndjeshme të trupit të njeriut. Disa njerëz mund të përjetojnë orgazëm vetëm duke ua stimuluar gjinjtë, ndërsa të tjerët nuk shohin asgjë erotike në këto pjesë praktike të trupit. Megjithatë, provoni këto shkathtësi në mashkullin/femrën tuaj.

Përbërja e gjinjve

Gjinjtë përbëhen nga një rrjet i muskujve të butë, të cilët shtrihen saktësisht nën lëkurë, ndërsa në ta ndodhen nerva që reagojnë në temperaturë dhe në prekje. Gjinjtë zgjerohet edhe në lëkurë. Nga pjesa me ngjyrë trëndafili e deri te pjesa me ngjyrë gështenjë, ekziston një hapësirë e gjatë 1-2 cm, të cilën e quajmë areol.

Muskujt nënlëkurorë stërzgjaten kur i nënshtrohen temperaturave, kur preken me dorë, ose kur trupi përjeton ndonjë shqetësim.

Gjinjtë mbushen me gjak dhe bëhen të ndjeshme sa më shumë që shtohet shqetësimi – por vetëm deri në një kufi të caktuar. Sa më shumë që i ofroheni orgazmit, trupi mund të durojë edhe stimulim shumë më të madh.

Ndjeshmëria nuk varet nga madhësia e gjoksave. Prandaj, përkëdhelja e gjinjve mund t’u ofrojë kënaqësi të madhe edhe meshkujve, njësoj si femrave, edhe pse nganjëherë mendojnë se këtë kënaqësi mund ta përjetojnë vetëm femrat, transmeton Telegrafi.

Si të përjetohet kënaqësia?

1. Filloni ngadalë: Gabimi më i madh që bëjnë shumica e meshkujve është kafshimi i gjinjve dhe shtrëngimi i fortë i tyre me dhëmbë. Për të përjetuar kënaqësi duhet pak paralojë edhe me gjinjtë.

Secili person përjeton kënaqësi në stimulimet gjithfarëshe, e deri te kafshimi i tyre. Gjëja e fundit që duhet të bëni është t’ia kafshoni majat e gjinjve personit i cili ka qejf t’ia përkëdhelni ato butësisht.

2. Hulumtoni mirë: Është koha të kuptoni se çfarë dëshiron partneri juaj. Hulumtoni tërë pjesët e gjoksit me duar, duke filluar nga pjesët e jashtme dhe duke arritur ngadalë te gjinjtë. Kur të arrini, filloni ngadalë dhe butë dhe përcilleni reagimin e partnerit.

Nëse keni bindjen se partneri juaj në ato momente më me dëshirë do ta dëgjonte prognozën meteorologjike në televizor, atëherë shtojeni trysninë dhe përshpejtojeni ritmin pakëz. Shfrytëzoni pjesët e ndryshme të dorës, që nga majat e gishtërinjve e deri te shuplaka. Pastaj, rrotullojeni dorën në anën tjetër.

Nëse e stimuloni gjatë kohës së aktit seksual dhe ajo i afrohet orgazmit, mund t’ia vendosni duart në sisa dhe, kur ajo lëviz poshtë-lart, orgazmin do të bëhet edhe më i fortë.

3. Lëpirja dhe thithja: Buzët në gjinj kanë efekt të mirë për shumë arsye. Është nxehtë dhe lagësht, ndërsa gjuha nuk vepron vetë, por bashkë me ajrin e ngrohtë që lirohet nga goja, me buzët dhe me dhëmbët.

4. Filloni me frymëmarrje të ngrohtë rreth sisës. Hulumtojini ato me gjuhë. Vlerësojeni si duhet madhësinë dhe formën e gjinjve të partnerit.

5. Shfrytëzojeni majën e gjuhës për të bërë disa rrathë rreth areolës.

6. Shfrytëzojeni sipërfaqen e gjuhës që gjinjtë e partnerit t’i lagni sa më shumë përreth.

7. Filloni ngadalë t’i përdorni dhëmbët. Kujdes! Shikojeni reagimin e partnerit tuaj. I pëlqeu kjo apo jo, do ta vëreni nga reagimet në fytyrë.

Shtoni intensitetin: Sa më shumë që shtohen tensionimet seksuale, ashtu shtoni edhe intensitetin. Mund ta bëni këtë me gishtërinj, me buzë, me dhëmbë, ose me ndonjë lodër. Rriteni stimulimin shkallë-shkallë. Sillni gjinjtë si kur kërkoni stacion në radio, tërhiqni nga ju, thithni ato…