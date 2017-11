Stërmbesa Skënderbeut uron shqiptarët për festën e Pavarësisë

Pasardhësja e 14-të e heroit kombëtar, Skënderbeu, Sofia Kastioti, ka uruar shqiptarët për festën e Pavarësisë së Shqipërisë.

Në 105 vetorin e Pavarësisë, Sofia e cila jeton në Australi, ka postuar në rrjetet sociale fotografi me familjarët e saj ndërsa bën me duar simbolin e shqiponjës, me mbishkrimin “Urime”.

Stërmbesa e Gjergj Kastriot Skënderbeut gjendet në Hilton Westchester, ku po zhvillohet festa e shqiptarëve për 28 Nëntorin.

“Jam mirënjohëse që jam pjesë e një eventi të tillë”.