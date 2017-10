Spanjë-Shqipëri luhet në temperatura plazhi

Itinerari i skuadrës kombëtare para sfidës kualifikuese me Spanjën, vijon si më poshtë. Në qytetin e Alicantes temperaturat arrijnë deri në 30 gardë, ku temperaturat janë optimale për sfidën mes dy ekipeve.

Në orën 8:30 skuadra ka ngrenë mëngjesin, ndërsa në 10:30 ka zhvilluar seancë shkrydhesh rreth 30 minuta pranë hotelit, por edhe detaje taktike që u provuan nga trajneri Panuçi dhe stafi kuqezi.

Asnjë shëtitje apo kafe në bulevardin kryesor edhe pse distanca është shumë e shkurtër.

Nçë orën 13:00 ekipi do të jetë në mbledhje me trajnerin Panuçi, ku do të komunikohet formacioni zyrtare dhe do të japë porositë taktike për futbollistët.

Në orën 18:30 skuadra do të jetë në hollin e hotelit dhe në 19:15 do të udhëtojë drejt stadiumit.

Tifozët shqiptarë vazhdojnë të shtohen, rreth 250 tifozë të konfirmuar në sektorin përkatës, por numri mendohet të rritet. /ss/