Soue: Fitojmë ndaj Partizanit

Sulmuesi i Skënderbeut shprehet se së shpejti do të gjejë rrugën e rrjetës dhe e klasifikon ndeshjen me Partizanin si një sfidë disi përcaktuese për titullin kampion.

Soue, një lojë e mirë nga ju, por goli mungon ende. Të bezdis ky fakt?

Jo, mendoj që jo, goli do të vijë. Nëse punon gjatë gjithë javës me ritmin e duhur goli patjetër që do të vijë nuk ka asnjë dyshim. Unë një gjë të tillë jam duke bërë, po punoj vazhdimisht që të jap maksimumin tim në fushë. Nuk është një problem për mua tani mungesa e golit pasi jam i bindur që do të vijë shumë shpejt. Tani ka kaluar pak kohë tek ky ekip.

Çfarë impresionesh ke për ekipin dhe për ambientin?

E kam thënë që në fillim kur erdha këtu, se ekipi kishte një harmoni të mirë në vetvete. Më kanë pritur shumë mirë dhe më kanë bërë të ndihem pjesë e rëndësishme e skuadrës që në fillim. Kjo është ajo që ka më shumë rëndësi për një lojtar të ri. Besoj që gjithçka po shkon mirë. Edhe si ambient më duket i përshtatshëm, qyteti është shumë i bukur dhe njerwzit janë shumë të dashur. Jam mirë por…

Por?

Për fat të keq kwtu bën më ftohtë se në Itali dhe ndryshimi i klimës në mënyrë të menjëhershme më solli pak probleme. Por gjithsesi mendoj se do të ambientohem shpejt.

Çfarë po të mungon që nuk po shënon dot?

Nuk është se më mungon diçka, është paksa pyetje e sikletshme. Unë mendoj vetëm tek puna dhe besoj se vetëm përmes punës do të vijë edhe goli. Nuk e mendoj ndryshe. Me Partizanin do të jetë sfida e parë e vërtetë për titullin.

Fitorja është detyrim?

Të luash me Skënderbeun fitorja gjithmonë është një detyrim. Është ekipi më i mirë në Shqipëri dhe për këtë fitorja duhet gjithnjë pasi objektivi i klubit është të jesh në vendin e parë dhe të fitosh titullin. Për këtë arsye nuk bëjmë kompromis me asnjë ekip dhe nuk hyjmë në fushë për rezultat tjetër.