Sot vendimi: A do të autorizohet arrestimi i Saimir Tahirit?

Këshilli i Rregullores dhe Mandateve mblidhet sot lidhur me kërkesën e prokurorisë për heqjen e imunitetit dhe arrestimin e deputetit socialist, ish Ministër i Brendshëm, Saimir Tahiri.

Pas një seancë maratonë, dje Këshilli i Rregullores dhe Mandateve nuk arriti të marrë një vendim duke e shtyrë për ditën e sotme ora 10:00.

Në mbledhjen e djeshme prokuroria paraqiti, në një seancë me dyer të mbyllura, prova shtesë që sipas saj ishin në favor të kërkesës për arrestimin e zotit Tahiri.

Ndërkohë gjatë mbledhjes ajo ndryshoi versionin për udhëtimet e zotit Tahiri me automjetin që më parë ja kishte shitur njërit prej vëllezërve Habilaj.

Avokati mbrojtës i ish-ministrit kërkoi tre ditë kohë për të përpiluar materialin e mbrojtjes pas njohjes me faktet e reja të organit të akuzës gjatë seancës me dyer të mbyllura zhvilluar pasditen e djeshme. Por drejtuesi i Këshillit të Mandateve, Gramoz Ruçi la si afat të shtunën paradite në orën 10:00.

Dje në një intervistë për Ora News deputetja Vasilika Hysi, njëherësh edhe anëtare e Këshillit të Mandateve paralajmëroi se Partia Socialiste është drejt një vendimi për të rrëzuar kërkesën e Prokurorisë së Krimeve të Rënda për autorizimin e arrestimit të deputetit Saimir Tahiri nëse para Këshillit të Mandateve nuk paraqiten prova bindëse.

Ajo deklaroi se organi i akuzës nuk paraqiti prova të reja as në seancën me dyer të mbyllura.

Ndryshe nga çfarë pretendon mazhoranca, deputeti demokrat Gent Strazimiri po në një intervistë për Ora News deklaroi se në seancën e djeshme me dyer të mbyllura të Këshillit të Mandateve Prokuroria e Krimeve të Rënda paraqiti prova të reja për çështjen Tahiri.

Strazimiri deklaroi se ky ishte shkaku që pas saj avokati i Tahirit kërkoi 3 ditë kohë për mbrojtjen.

Prokuroria deklaron se ka dyshime të arsyeshme që ish ministri i Brendshëm Saimir Tahiri te jete përfshirë në aktivitetin e trafikut të drogës duke i dhënë mbështetje grupit të Habilajve, i cili u godit pak ditë më parë në Itali.

400 faqe te reja – Mbërrijnë nga Italia prova shtesë për ish-ministrin, Saimir Tahiri

Në Prokurorinë e Krimeve të Rënda mbërrin materiali shtesë i dosjes së “Habilajve”.

Italia ka sjellë mbrëmjen e sotme edhe dy dosje me rreth 400 faqe, të mbushura me fashikujt, prova dhe fakte për çështjen për të cilën Prokuroria për Krimet e Rënda kërkon nga Kuvendi i Shqipërisë heqjen e imunitetit dhe më pas arrestimin e Saimir Tahirit për dy akuza.

Burime nga institucioni i akuzës thanë se bëhet fjalë për fashikuj të tjerë të çështjes në fjalë, pasi një pjesë janë administruar deri më tani.

Dosjet e mbërritur mbrëmje e sotme janë dokumente të tjera për çështjen Tahiri.

Ndërkohë nesër në orën 10:00 do të mblidhet sërish Këshilli i Mandateve dhe Rregullores, ku deputeti Tahiri dhe avokati i tij mbrojtës do të paraqesin pretendimet e tyre lidhur me kërkesën e prokurorisë.

Nuk dihet sesa provat e reja që tashmë disponon prokuroria do të bindin mazhorancën në Komision të votojnë pro kërkesës së organit të akuzës për t’i hapur rrugë autorizimit për arrestimin e Tahirit.