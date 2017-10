Sot, nga kjo orë ka paradë në Prishtinë

Sot nga ora 11:30 në Prishtinë do të shënohet Parada e Parë e Krenarisë në Kosovë e komunitetit LGBTI dhe përkrahësve.

Ky tubim pritet të nis nga sheshi Skënderbeu dhe përfundon në sheshin Zahir Pajaziti në qendër të kryeqytetit.

Derisa është bërë e ditur se pas tre marsheve, ky do të jetë viti i parë që në Kosovë zhvillohet Parada e Krenarisë dhe se pas përfundimit të paradës do të mbahet një fjalim në lidhje me ngjarjen dhe do të përfundojë më një koncert të shkurtër.

Paralajmërim i kësaj ngjarje ngjalli edhe reagime të shumta nga komunitetet fetare në vend. Eventi në fjalë është përshkruar në dimensione të ndryshme nga përfaqësues fetar, politik si dhe qytetarët në përgjithësi.

Të kontaktuar nga Indeksonline lidhur me këtë event, Policia e Kosovës ka bërë të ditur se nuk ka masa të shtuara të sigurisë lidhur me këtë organizim pasi Policia është gjithnjë në shërbim të qytetarëve, si nesër si në çdo event tjetër të organizuar.

“Kemi marrë informacionin për një manifestim të tillë dhe si për çdo event tjetër Policia e Kosovës do të jetë aty për t’u kujdesur për sigurinë e çdo qytetari. Ne jemi në shërbim të secilit dhe do të jemi edhe nesër në kryeqytet”, është thënë nga Zyra për Informim e Policisë së Kosovës në Prishtinë.

Nga ana tjetër, dje në media ka qarkulluar një artikull rreth një kërcënim me jetë për ata që do të dalin në të ashtuquajturën “Parada e Krenarisë”.

Një e-mail që duket se është hapur enkas për të përçuar këtë porosi “against.homo”, ka shkruar një të ashtuquajtur paralajmërim – “Në emër të moralit, vriti të pamoralshmit”. Janë nënshkruar në fund si “qytetarë të revoltuar”.

“U bëjmë thirrje të gjithë atyre që ia duan të mirën këtij vendi, se me datën 10 Tetor 2017, për shkak të paradës së të degjeneruarve të shoqërisë, iu paralajmërojmë të gjithë qytetarëve të qëndrojnë larg këtij marshi, ose përndryshe do t’u përcjellë i njëjti fat sikur atyre se çfarë do të vie atë ditë! Përgatitjet janë bërë dhe njëherë e përgjithmonë do të shuhen këto ndyrësira të shoqërisë”, thuhet në këtë email që ka shkuar në adresë të mediave kosovare.