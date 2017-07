Sot në Kosovë do të mbajë mot me diell.

Sipas Institutit Hidrometeorologjik temperaturat minimale do të lëvizin ndërmjet 13-15 gradë Celsius, kurse maksimalet e ditës do të lëvizin ndërmjet 29-31 gradë Celsius. Do të fryjë erë nga veriperëndimi dhe jugperëndimi e lehtë deri mesatare. /KI/