Sot, mot me diell dhe vranësira të shpërndara

Sipas IHK-së, sot do të mbajë mot me diell dhe vranësira të shpërndara. Temperatura më e ulët ishte -2C kurse më e larta e ditës parashihet të arrijë në 16C. Do të fryjë erë nga verilindja me shpejtësi deri 9m/s.

Nesër do të kemi kushte tjera meteorologjike, ulje të temperatuarve dhe reshje shiu në viset e ulëta , kurse në viset malore reshje bore. /KI/