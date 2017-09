Sot E. League, në fushë Skënderbeu, Arsenal e Milan

Luhen sot ndeshjet e javës së dytë të fazës së grupeve të Europa League. Padyshim vëmendja më e madhe e tifozërisë shqiptare do të jetë te sfida që do të luhet në “Elbasan Arena” mes Skënderbeut dhe Young Boys.

Ndërkohë, sfida tjetër e grupit tonë në Europa League është ajo që do të luhet në Serbi mes Partizanit të Beogradit dhe Dinamos së Kievit. Do të zbresin sot në fushën e lojës edhe Arsenali e Milani. Skuadra londineze do të kërkojë fitoren e dytë në Grupin e tij dhe përballë tij do të ketë skuadrën bjelloruse të BATE Borisov.

Për këtë sfidë, trajneri Ëenger nuk e ka përjashtuar mundësinë që të aktivizojë të riun Maitland-Niles për të cilin sheh një të ardhme të ndritur te “Topçinjtë”.

Ndërsa Milani do të presë në “San Siro” skuadrën e Rijekës. Skuadra e Montella-s nuk po përjeton momentin më të mirë dhe kritikat në drejtim të saj janë shtuar sidomos pas humbjes me Sampdorian në kampionat. Kuqezinjtë që në javën e parë shkatërruan 5-1 Austrinë e Vjenës do të kërkojnë që të marrin 3 pikët e radhës për të fituar edhe më shumë moral që do t’u shërbejë në ndeshjen e radhës në kampionat. Mes ndeshjeve interesante të kësaj javë të Europa League janë edhe Zenit-Real Sociedad, Lyon-Atalanta apo edhe Lazio-Zulte Warengem.