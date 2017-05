Sondazhi: Të rinjtë arabë e shohin Trumpin si anti-mysliman

Shumica e të rinjve arabë e shohin zgjedhjen e Donald Trumpit president të ShBA-së si faktorin që do ta ketë ndikimin më të madh në fenë e tyre në pesë vitet e ardhshme, sipas një sondazhi të publikuar sot.

Po ashtu, ata shprehin shqetësim se Trump është anti-mysliman, transmeton Express.

Në muajin mars Trump e nënshkroi një urdhër ekzekutiv për t’ua ndaluar udhëtimin në ShBA qytetarëve nga gjashtë vende me shumicë myslimane, duke u thirrur në arsyeje të sigurisë, por urdhri i tij u bllokua nga gjykata.

Sondazhi vjetor nga firma për marrëdhënie publike me bazë në Dubai “ASDAA Burson-Marsteller” me persona të moshës mes 18 dhe 24 vjeçe nga vendet arabe, tregoi se 64 për qind të anketuarve e shohin presidencën Trump me shqetësim, frike dhe zemërim.