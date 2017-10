Somali: Dy eksplodime të bombave në kryeqytet

Dy makina – bomba kanë eksploduar sot në dy lokacione të ndryshme në kryeqytetin, Mogadishu në Somali.

Një sulmues vetëvrasës me makinë e goditi një hotel dhe pastaj militantët e armatosur kanë depërtuar në hotel, tha policia.

Makina e dytë me bombë ka eksploduar pak kohë pas shpërthimit të parë afër ish-ndërtesës së parlamentit të Somalisë.

Zyrtari policor, Abdullahi Aden, tha se “brenda hotelit po zhvillohet luftë, por tash për tash nuk kemi të dhëna për viktima” eventuale dhe ka shtuar se “ky hotel është tejet i ngarkuar dhe zakonisht aty gjenden ligjvënësit, forcat ushtarake dhe civilët”.

Janë dëgjuar edhe sirenat e auto ambulancave të ndihmës së parë.

Nuk është menjëherë e qartë se kush ka dorë në këto sulme, por grupi islamik, Al-Shabab, i ndërlidhur me al-Kaidën, shpeshherë ka kryer sulme me bomba dhe me armatim në këtë vend afrikan.

Më herët këtë muaj, nga një sulm me bombë janë vrarë së paku 358 vetë.