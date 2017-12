Sokol Dobruna: Gëzohem nëse do të përballem me Gjykatën Speciale

Sokol Dobruna, ish-drejtuesi i Gjykatës së Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës, nuk i trembet përballjes me Gjykatën Speciale.

Dobruna, emri i të cilit është përmendur të hënën nga mediat e Kosovës si njëri nga katër përfaqësuesit e UÇK-së, të parët ndaj të cilëve do të ngrihet aktakuza, ka thënë se do të gëzohet nëse ftohet nga gjykata.

Ai “Kohës Ditore” i ka thënë se nuk ka njohuri që është në mesin e personave që po hetohen për krime lufte nga Specialja.

“Më gëzon fakti nëse do të shkoja në Gjykatë Speciale. Nuk jam marrë në pyetje asnjëherë, por do të doja të kisha mundësinë njëherë e përgjithmonë ta them fjalën time. Kjo gjykatë është krejtësisht për qëllime politike”, ka thënë ai.