Soda e bukes kushton pak, por vlen shume!

Kushton pak por vlen shume dhe gjen perdorim te gjere ne jeten e perditshme tonen.

Ja disa keshilla per perdorimin e saj:

1.Eshte e ditur qe lufton e pastron parazitet nga frutat dhe zarzavatet. Mjafton 1 luge sode buke e tretur ne uje e me pas i shplajme mire.

2. Mjafton 1/2 gote sode ne frigorifer, per te hequr ererat.

3. Lufton kriprat e depozituara te ujit ne lavatrice dhe lavastovilje, gjate procesit lares, 1 luge me ilacin lares.

4. Ndihmon tretjen e ushqimit. Tresim 1 maje luge ne uje dhe e pijme.

5. Zbut dhe shplodh kembet. Tresim ne uje te vaket 2 luge sode per cdo lt uje.

6. Zbardh dhe heq njollat nga dhembet e perdorur mbi furcen larese por nuk keshillohet perdorimi i perhershem.

7. Per pastrimin e tapeteve, i hedhur mbi to dhe pas 8 oreve i shkundim e kalojme fshesen me korrent.

8. Per te pasur nje larje me me rezultat te rrobave te bardha, duke i shtuar pluhurit lares 1 luge sode.

9. Me nje cope ku kemi hedhur sode, ferkojme orendite e argjendta. Pastrimi i garantuar