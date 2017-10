SNP: Ja marrëveshja e Vuçiqit me shqiptarë

Lëvizja popullore serbe “Nashi” një parti me orientim ekstrem, thotë se kurora e së ashtuquajturës “dialog i brendshëm për Kosovë” të cilën e udhëheq qeveria do të jetë propozimi i presidenti serb Aleksandër Vucic për ndarjen e Kosovës, raporton Kosova.info.

“Sipas planit që do të propozohet, Serbisë do ti takojnë komunat në veri të Kosovës, por që mbetet pikëpyetje nëse në propozimin e Vucicit hynë edhe pjesa veriore e Mitrovicës. Ajo që është me rëndësi përmes deklaratave mund të shihet dhe dëgjohet në medie, se me këtë propozim është arritur marrëveshja me qeverinë e Kosovës, BE dhe ShBA dhe e vetmja gjë që ka mbetur është që me të të njihen qytetarët e Serbisë. Deklarata se duhet pranuar realitetin dhe që dy palët duhet të arrijnë marrëveshjen historike ka të bëjë pikërisht me ndarjen e Kosovës, dhe që opinionit ky zhvillim do t’i prezantohet si fitore historike e Serbisë”, theksojnë SNP Nashi.

Ky subjekt politik thekson se në momentin kur në opinion të publikohet plani për ndarjen, do të fillojë formimi i “Asociacionit të komunave serbe” (që duhet të formohet në kuadër të shtetit të pavarur të Kosovës) dhe se “tradhtia” do të prezantohet si fitore e madhe që do të sigurojë sigurinë e popullit serb në Kosovë.

Ky subjekt thotë se nuk do të pranojë kurrfarë propozimi për ndarjen e Kosovës dhe secili që do të përzihet në këtë marrëveshje me shqiptarët dhe agjenturat perëndimore do të përgjigjet para organeve gjyqësore. /KI/