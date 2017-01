Sllovenët me idenë e ndarjes së BE-së në mega rajone-Kosova në lindje?

Idenë e presidentit slloven Borut Pahor për rajonizimin e Bashkimit Evropian, sipas të cilave shtetet anëtare do të grupohen në bazë të interesave të tyre dhe tendencat gjeostrategjike në gazetën sllovene “Delo” e ka hartuar Dimitrij Rupel, ish-ministri i jashtëm, raporton Kosova Info.

Pahor në fillim të javës në një fjalim para diplomatëve paralajmëroi për mundësitë reale të rajonizimit të BE-së, thekson Hina.

“Ideale do të ishte që Evropa të mbetet “sa më e plotë dhe më e lirë”, por ende duhet për të gjetur një identitet të përbashkët evropian, andaj në krizën aktuale dhe sfidat, Evropa qëndron para një dileme nëse do të zhvillohet “ndaj sa më afër apo brishtë ” aleancë e popujve, respektivisht shteteve me pajisje tradicionale kombëtare”, tha Rupel.

Prandaj, sipas tij, duhet të ketë parashikuar mundësinë e ndarjes së BE-së në njësi më të vogla, të ashtuquajtur “mega-rajone”, të cilat në bazë të parimit gjeografik ose interesit do të përbënin shtetet “aleate”, sipas modelit me të cilën janë lidhur vendet e Beneluksit dhe të Grupit të Vishegradit.

Si një nga mundësitë, ai përmend kombinimin me formimin e mega rajoneve Lindore, Perëndimore, Veriore, Jugore dhe Qendrore, si dhe pjesë të ardhme integrale të BE-së së sotme.

Rupeli e sheh Slloveninë në mega rajonin qendror, në fakt Grupi i Vishegradit të zgjeruar me Austrinë dhe Slloveninë.

Në këtë rast, ai parashikon, Kroacia së bashku me Bullgarinë dhe Rumaninë, do ta përbënin mega rajonin Lindor, në veri do të bashkoheshin vendet nordike dhe vendet baltike, ndërsa në mega rajonin jugor anëtaret e Mesdheut: Qipro, Greqia, Italia, Malta, Portugalia dhe Spanja.

“Kur për këtë të vijë koha, në mega rajonin e Evropës Lindore do të kyçnin në rend Serbinë, Maqedoninë, Malin e Zi, Kosovën, Turqinë dhe Ukrainën”, tha Rupel.

Politikisht dhe ekonomikisht, grupi më i fortë do të përbëhej nga anëtarët mega rajoneve perëndimore, Belgjika, Franca, Holanda, Irlanda, Luksemburgu dhe Gjermania.

Evropa, megjithatë, mund të ndahet në nivel rajonal dhe të oqeaneve dhe deteve ku gravitojnë shtete individuale dhe atë në: Grupi i Atlantikut, Baltikut të Detit Verior, Danubit-Detit të Zi dhe grupit të Mesdheut.

Në këtë rast, paralajmëron Rupel, Sllovenia do të ishte në të njëjtin grup me kroatët dhe me të ka një mosmarrëveshje të pazgjidhur të kufirit që kryesisht sillet rreth kufirit detar.

“Me këtë mendoj në burimet e identitetit europian, jo ato në ato që sjellin emigrantët. Unë mendoj në identitetet lokale dhe nacionale, në identitetet e grupeve gjuhësore, gjeopolitike, por edhe identitetet në përgjithësi evropiane”, thotë Rupel në analizën e tij. /KI/