Skot godet gjeneralin Lazareviq – Bërnabiq e mbron

Emërimi i Gjeneralit Vladimir Lazareviç për ligjërues në Akademinë Ushtarake u komentua nga Kryeministri Brnabić dhe Ambasadori Scott.

Akademia ushtarake vendos për caktimin e mësimdhënësve të saj dhe emërimi eventual i Gjeneralit Vladimir Lazareviç në atë pozicion, rruga e Serbisë drejt Bashkimit Evropian nuk vëhet në pyetje, tha kryeministrja serbe Ana Brnabiç. Nga ana tjetër, ambasadori i SHBA.-së në Serbi Kyle Scott tha me këtë rast se nuk njeh detajet dhe se kjo është kryesisht një çështje për popullin serb dhe qeverinë.

Brnabić, pas një diskutimi në panel me anëtarët e Amcham, e pyetur për të komentuar deklaratën e ministrit të Mbrojtjes Aleksandar Vulin se gjenerali Lazareviç, i dënuar para Tribunalit të Hagës për përgjegjësi për krimet e luftës, do të ishte pedagog në Akademinë Ushtarake, tha se kjo ishte kryesisht një pyetje për Akademinë ushtarake.

“Akademia është ajo që merr vendime në këtë drejtim. Unë, si Kryeministre, nuk mund të merrem me këtë çështje. Ligjëruesit propozohen nga Ministria e Mbrojtjes, Shtabi i Përgjithshëm dhe Akademia Ushtarake – shpjegoi Brnabic.

“Dëshiroj të di se, kur njerëzit akuzohen, dënohen apo jo, nëse dënohen apo janë dënuar, nëse dënohen dhe mbajnë dënimin, përmes këtij dënimi mbase kalojnë rehabilitimit social dhe më pas, kur të lirohen, ata me siguri janë njerëz të lirë, nëse këta njerëz janë të barabartë me anëtarët e shoqërisë sonë apo jo. Në çfarë baze vendosim nëse janë apo jo. Nëse shkojmë në vendime individuale nëse do të ndëshkohen më tutje që nuk guxojnë ë shfaqen në tubime publike, ku do të ndalemi, shtoi ajo.

Brnabiç theksoi se kjo çështje nuk mund të lidhet me orientimin evropian të vendit.

Ajo nënvizoi se Serbia po shkon në Evropë dhe duket se është më se e dukshme për të gjithë, përveç për disa në Serbi.

– Mos dyshoni se Serbia po shkon drejt Evropës dhe integrimit të plotë në BE – përfundoi Brnabic.

Nga ana tjetër, ambasadori Scott beson se nuk do të ishte e mundur të shihen që në akademin ushtarake ligjërojnë pjesëtarë ushtrisë apo institucioni tjetër që paraprakisht janë dënuar.

“Kjo është më shumë një pyetje për popullin dhe qeverinë e Serbisë, nëse konsiderojnë se gjykuarit për krime lufte mund të jetë profesor i gjeneratave të ardhshme të ushtarëve. Ajo që mund të them është se në vendin tim respektojmë ligjin e luftës dhe Konventën e Gjenevës, që do të thotë që ushtarët më të mirë kanë për detyrë të refuzojnë një urdhër që është në kundërshtim me ligjin e luftës – tha Scott./KI/