Skënderbeu “shkarkon” trajnerin e Kairatit

Humbja me Skënderbeun e ka lënë me pasoja skuadrën e Kairat Almaty. Trajneri Kakhaber Tskhadadze nuk do të jetë më në drejtimin e skuadrës kazake.

Sipas raportimit të “Sports.kz”, ai i ka paraqitur dorëheqjen drejtuesve të klubit kazak pas eliminimit nga Liga e Europës në turin e dytë kualifikues ku u mposht me rezultatin e përgjithshëm 3-1 përballë Skënderbeut.

Eliminimi i papritur përballë korçarëve e nxorri klubin milioner të Kazakistanit jashtë objektivave të këtij sezoni në Europë, ndaj drejtuesit e kanë pranuar dorëheqjen e trajnerit gjeorgjian.