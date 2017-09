Skënderbeu-Partizani, kryesfida e javës së tretë

Sot është ora e së vërtetës. Skuadra e Skënderbeut do të presë në shtëpi rivalin për titull, Partizanin. Ndeshja e cila do të zhvillohet në orën 19:00 do të ndiqet nga një numër i madh tifozësh, si vendas ashtu edhe të tifozërisë së kuqe, të cilët do të udhëtojnë të shumtë në numër drejt Korçës. Një sfidë që nuk duhet humbur nga të dyja skuadrat, për vetë faktin se objektivi sezonal është fitorja e titullit kampion. Skënderbeu vjen në këtë ndeshje pas barazimit surprizë në fushën e Kamzës me rezultatin e barabartë 1-1. Ndërkohë që Partizani u ndal në barazim pa gola ndaj kampionëve në fuqi të Shqipërisë, Kukësin. Vlen të theksohet se skuadra kryeqytetase nuk e njeh akoma shijen e golit për këtë sezon. Trajneri i korçarëve, Ilir Daja ka theksuar se kjo ndeshje vlen më shumë se tre pikë, pasi luajmë përballë rivalit direkt për titullin kampion.

“Nesër (sot) do të jetë një përballje e vështirë, ku do të jenë prezentë të 3 rezultate, sepse përballë do të kemi një ekip pretendent për titull. Ne si në çdo ndeshje tjetër jemi të detyruar të shkojmë te fitorja, sepse fitorja e nesërme nuk ka vetëm vlerën e 3 pikëve. Përveç bonusit në anën psikologjike, fitorja karshi një rivali direkt si Partizani do të thotë edhe 3 pikë të munguara për kundërshtarin. Nuk duhet të mendojmë startin jo të mirë te Partizanit. Për të shkuar te fitorja jo vetëm duhet të djersijmë shumë për 90 minuta, por për asnjë moment nuk duhet të heqim përqendrimin”, shprehet Daja. Sa i përket situatës së sulmuesit Soue i cili nuk e ka gjetur akoma rrugën e rrjetës, ai thekson se lojtari po zhvillon një kampionat të mirë, dhe goli është vetëm çështje kohe. “Sulmuesi matet me gola dhe asiste. Soue ka qenë prezent në ndeshjen me Flamurtarin në të dy golat, qoftë në marrjen e 11 metërshit qoftë në pasin e fundit për Muzakën. Është në rrugën e mbarë. Çdo sulmues kur shkon te goli pretendohet të ketë një çlirim nga ana ekonomike, shpresojmë që nesër që të jetë në ditën më të mirë. T’i buzëqeshe edhe fati, që përveç se të ndihmojë ekipin të gjejë edhe golin”, thekson tekniku i Skënderbeut. Ai vazhdon më tej duke konfirmuar mungesën e Osmanit dhe Jashanicës. “Mungesa e Osmanit dihet tashmë. Jashanica ka filluar stërvitjen i diferencuar nga grupi. Nuk mund të jetë i gatshëm për nesër.

Pjesa tjetër e kontingjentit është e gjitha në dispozicion, pavarësisht se ka pasur lojtarë me gjendje shëndetësorë jo shumë të mirë, por do të jenë në dispozicion të stafit”, përfundon fjalën e tij tekniku Daja. Ndërkohë që kolegu i tij te skuadra e Partizanit, Mark Juliano, është shprehur se skuadra do të gjejë rrugën e rrjetës, për sa kohë që krijon shumë shanse për gol. “Problemi i golit nuk ekziston, pasi do të ishte i tillë vetëm nëse nuk do të krijoheshin raste. Natyrisht, po punojmë shumë edhe nga pikëpamja e gjuajtjeve në portë. Mendoj se herët apo vonë goli do të vijë, shpresoj të arrijnë sa më shumë. Nuk jam aspak i shqetësuar”, shprehet italiani. Sa i përket ndeshjes ndaj Skënderbeut, trajneri i të kuqve shprehet se tre pikët kanë një vlerë morale të madhe. “Vlen shumë, nga pikëpamja e tre pikëve, nga morali, i jep rëndësi punës që po bëjnë lojtarët. Shoh një skuadër në rritje të vazhdueshme, premisat për të bërë mirë janë të shumta. Jam shumë i lumtur nga puna që po bëjnë djemtë”, përfundon Juliano. /shekulli/