Skënderbeu luan çdo gjë për tre pikë

Skuadra e Skënderbeut do të zhvillojë sot ndeshjen e dytë ndaj Young Boys e vlefshme për grupin b të Europa League. Korçarët presin zviceranët në stadiumin “Elbasan Arena” në sfidën që do të fillojë në orën 21:05. Korçarët vijnë në këtë sfidë me moralin e lartë pas fitores ndaj Partizanit në kampionatin vendasit. Sa i përket ndeshjes së parë në grup, Skënderbeu u mposht me rezultatin 3-1 përballë Dinamo Kiev. Duhet thënë se skuadra korçare zhvilloi një ndeshje të mirë por pa mundur të përballonte presionin e vendasve.

Në kampin tjetër skuadra zvicerane e Young Boys është duke zhvilluar një kampionat mjaft të mirë pasi janë në krye të tabelës me 5-së pikë më shume se ndjekësit e vendit të dytë. Verdhezinjtë u ndalën në barazim 1-1 në sfidën e parë në grup ndaj Partizanit të Beogradit. Vlen të theksohet se në këtë takim skuadra e Young Boys do të luajë me mjaft mungesa. Kjo ka bërë që trajneri Adi Huter të marë në skuadër edhe lojtarë të skuadrës U-21.

Të dëmtuarve Benito, Bertone, Horo dhe Seferi, së fundmi i është shtuar edhe mesfushori i talentuar Xhordan Lotomba, i cili ka qenë shpeshherë titullar në këtë sezon edhe pse është mjaft i ri. Tekniku i skuadrës së Skënderbeut, Ilir Daja ka theksuar se do të jetë një ndeshje mjaft e vështirë dhe se objektivi primar është kampionati. “Kemi një përballje të vështirë se nesër kemi një ekip që ka pretendimet e veta për kalimin e grupit. Ky është një ekip që në turin e dytë të eliminatoreve të Champions ka eliminuar një ekip të fortë si Dinamo e Kievit.Vështirësia qëndron te mungesat.

Osmanit të konfirmuar i shtohet Radasi, për arsye dëmtimi nuk ishte prezent këtë javë. Kishim probleme edhe me Nimagën dhe Muzakën për dëmtimet që morën. Ana tjetër është që kjo ndeshje na ka qëlluar mes dy ndeshjeve me rivalët për titull, Partizanin dhe Kukësin. Kjo do të thotë se rotacionin që e bëmë pas Dinamos së Kievit, jemi të detyruar ta bëjmë në funksion të kampionatit, se ai është objektiv primar”, thekson Daja. Trajneri i skuadrës mike, Huter shprehet se do të jetë një ndeshje e vështirë për të dyja skuadrat. “Pres një ndeshje të vështirë. Skënderbeu ka tashmë eksperiencë në Europë dhe do të na krijojë probleme, duke qenë se do të ketë edhe mbështetjen e tifozëve të saj. Parashikimi? Asnjëherë nuk mund ta dimë si do të dalë një ndeshje, pasi ka shumë faktorë që mund të ndikojnë si për shembull 11-metërsh të akorduar apo edhe kartonë të kuq.Dështim në rast se nuk fitojmë? Ne e respektojmë Skënderbeun. Është një skuadër që ka elemente cilësorë. Patjetër që do të kërkojmë fitoren, por të shohim. Kemi disa mungesa për këtë përballje”, thekson Huter.

Sa i përket skuadrës më të fortë në grup ai u shpreh se Dinamo është një hap më para dhe se skuadrat e tjera do të luftojnë për vendin e dytë në grup. “Dinamo është një nga rivalët dhe pretendentët kryesorë për të kaluar grupin, ndërsa të tre skuadrat e tjera do të kërkojnë që të kualifikohen. Edhe ne mund të dalim të parët në këtë grup. Barazuam në sfidën e parë, ndërsa Skënderbeu u mund dhe për këtë do të kërkojmë që të dyja skuadrat që të marrim më të mirën. E rëndësishme për ne do të jetë që të bëjmë lojën tonë dhe atë që dimë të bëjmë më mirë”, thekson trajneri i Young Boys. /shekulli/