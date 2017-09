Skënderbeu fiton pikën e parë në Ligën e Evropës

Skënderbeu ka barazuar 1 me 1 me Young Boys në kuadër të xhiros së dytë në Ligën e Evropës në Grupin B.

Ali Sowe dhe Assale shënuan golat për pikën e parë të korçarëve.

Në ndeshjen tjetër Dynamo Kievi mposhti Partizanin 3 me 2.

Në tabelë, ukrainasit janë të parët me 6 pikë, më pas është Young Boys me dy dhe në fund Partizani me Skënderbeun kanë nga një pikë.