Skenarët e mundshëm të rrëzimit të Qeverisë sipas Tahirit

Politologu i njohur Ramush Tahiri tha se Lista Serbe pritet ta bëjë një kërkesë zyrtare për largimin nga Qeveria e Kosovës dhe pritet t’i tërheq ministrat, zëvendësministrat dhe gjithë personelin që e ka në institucionet shtetërore të Kosovës.

Tahiri për RTV21 ka shpjeguar se nëse Qeveria ka mungesë të votave në Kuvend apo ndonjë mocion mosbesimi të votuar nga 61 deputetë, atëherë ajo rrëzohet.

“Nëse kryeministri nuk jep dorëheqje vendi nuk shkon në zgjedhje parlamentare, por nëse Qeveria ka mungesë të votave në Kuvend dhe nuk ka përkrahjen e deputetëve ose ka mocion mosbesimi i cili udhëhiqet nga 40 deputetë, nisma dhe pas votimi nëse për janë 61 deputetë atëherë Qeveria rrezohet dhe shpallen zgjedhjet e jashtëzakonshme nga presidenti dhe vendi shkon në zgjedhje brenda 40 ditëve”, tha Tahiri.

Tahiri shpjegoi edhe një variant tjetër, atë të dorëheqjes së kryeministrit.

Sipas tij, kryeministri me deklaratën e tij sot ka kërkuar që deputetët, në këtë rast LDK-ja ose Lëvizja Vetëvendosje të mos e marrin nismën për rrëzimin e Qeverisë.

I pyetur nëse do të mund të zëvendësohen përfaqësuesit e Listës Serbe me ndonjë grup tjetër parlamentar, Tahiri tha se “nuk mund të zëvendësohen pasi ata janë me çelës nacional”.

“Edhe këtu janë dy çështje, e para këto vende janë të rezervuara për komunitetin serb dhe partinë që i përfaqëson ata. Dhe vendin e ministrit nuk mund ta zë një shqiptar ose ta themi një ministër tjetër shqiptar, ato vende udhëhiqen me zëvendësministra, mirëpo numrin e deputetëve që i mungojnë Qeverisë për ta bërë numrin 61 për një qeveri funksionale mund ta zëvendësojë me grupin e deputetëve. Tash kemi edhe Grupin e Pavarur që ka dalur nga Vetëvendosja, ose nga Vetëvendosja që i ka 19 deputetë, edhe nga LDK-ja që i ka 27 deputetë ose nga deputetë individual që mblidhen dhe e bëjnë numrin e deputetëve”, shtoi Tahiri.

Ndryshe, kryeministri Ramush Haradinaj sot deklaroi se nuk ka ndërmend të jap dorëheqje nga pozita e kryeministrit të vendit pas zhvillimeve të djeshme në veri të vendit.

Ai tha se do ta vazhdojë punën dhe do të jetë i hapur për partneritet me secilin subjekt që dëshiron të punojë në të mirë të vendit.