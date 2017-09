Skema e skandalit diplomatik serb në Shkup heshtet nga politika, por jo nga Prokuroria

Politikbërja zyrtare në Beograd dhe Shkup i kanë vënë kapakun skandalit diplomatik të kohë më parë, por jo edhe përgjegjësisë penale. Ndryshimi i raporteve në mes Serbisë dhe Maqedonisë ka ndodhur me ndryshimin e pushtetit në Shkup, raporton Kosova.info.

Duke komentuar mosmarrëveshjet e kohë më parë të Serbisë dhe Maqedonisë, në një intervistë të ditë më parë në TV Hepi presidenti serb Aleksandër Vuçiç tha se kanë marrëdhënie të mira me Maqedoninë, popullin maqedon dhe nuk ka asgjë kundër politikës së Maqedonisë. “Kryeministrin e tyre Zoran Zaev e respektojë, nuk kam problem as me atë që është takuar me Dragan Shutanovac. Mua më intereson se çfarë është politika e tyre ndaj Serbisë dhe çfarë do të jetë qëndrimi i tyre me rastin e UNESCO, me rastin e disa çështjeve tjera që janë me rëndësi për Serbinë”, tha ai. Mbi ato raporte sipas tij, do të ndërtojnë marrëdhënie reciproke, të sinqerta dhe të mira me Maqedoninë, por siç tha më nuk do të jenë për askënd një thes për goditje, ndërsa të mos ngritëm dorën”. Por deri më tani nuk janë thënë arsyet e vërteta të tërheqjes së gjithë personelit të ambasadës së Serbisë nga Shkupi për konsultime në Beograd që është një precedan në raportet bilateral diplomatike, edhe pse sipas disa njoftimeve arsyeja është forcimi i ofensivës së kundërzbulimit të Maqedonisë kundër institucioneve të Serbisë ku është përfshirë faktori i jashtëm. Duket se biseda telefonike në mes presidenti serb Vuçiç dhe kryeministrit maqedon Zaev është vendosur një pikë në këtë aferë. Natyrshëm tërheqja e komplet e personelit, është plotësisht logjike dhe që kishte për objektiv neutralizimin e skandalit deri te kjo marrëveshje politike por jo edhe penale, edhe pse zyrtarisht arsyet do të mbesin një sekret. Vetë analisti ushtarak Aleksandër Radiç vlerësonte se vendimi për tërheqjen e personelit të ambasadës serbe në Shkup, “për fat të keq është dëshmi indirekte e dështimit të politikës serbe në Maqedoni”. “Hapur keni mbështetur mediatikisht dhe zbulues një opsion (në Maqedoni), ai opsion ka dështuar dhe çka tani? Tani pushteti nuk ka zgjidhje port ë bëjë atë që mund të ruajë autoritetin”, ka thënë Radiç për agjensinë Beta. Shërbimi maqedon kishte publikuar një bisedë të agjentit të BIA-së, përfaqësuesve politik të serbëve dhe një gazetari nga Beogradi dhe që ishte dëshmi e mjaftueshme për involvimin politik të Serbisë në ngjarjet në Maqedoni në mënyrë mjaft diletante. Pjesëtari i agjencisë serbe të zbulimit BIA, Goran Zhivaljeviç më 3 mars të këtij viti kishte thirrë Ivan Stoilkoviçin, deputet në parlamentin maqedon dhe kryetar i partisë demokratike të serbëve të cilin e njoftoi se në Shkup ka pritur gazetarin Miroslav Lazanski që do të kryejë një detyrë për ta. Të nesërmen ai ka thënë se do ta dërgojë në takim tek Nikola Grujevski asokohe kryeministër. Një ditë pas këtij takimi, në “politika” është publikuar kolumna e Lazanskit me titullin “Nuk e japim Maqedoninë”. Ky transkript ka qenë pjesë e materialeve që shërbimi i zbulimit maqedon ka mbledhur duke përcjellë dhe përgjuar Zivaljeviçin dhe Stoilkoviqin. Lazanski kishte thënë se në Maqedoni vetëm ka bërë punën e gazetarit.

Lazanski në Serbi është i njohur me qëndrime pro ruse. Ai ishte deputet më 2016 dhe ishte në rendin e tetë të koalicionit rreth Partisë së Progresit serb si personalitet jashtë partiak.

Ministri i brendshëm maqedon Oliver Spasovski më 31 gusht ka deklaruar se shërbimi për siguri dhe kundërzbulim nuk ka ndërmarrë kurrfarë aktivitete që janë kundër cilin do shtet apo cilës do ambasadë në Maqedoni. Duke u përgjigjur në pyetjen mbi arsyet e tërheqjes së personelit diplomatik serb, Spasovski tha se në “këtë pjesë nuk kanë kurrfarë aktiviteti që mund të komprometojnë kundërzbulimin apo MPB”. Të gjitha kapacitetet e mundshme ka thënë ai, janë drejtuar në hetimet pas ngjarjeve të përgjakshme në parlamentin maqedon, kur masa e protestuesve ka hyrë në objekt dhe ka sulmuar një pjesë të deputetëve të opozitës së atëhershme në mesin e të cilëve ka qenë kryeministri i tashëm Zoran Zaev. Pritet që Prokuroria Publike të jetë e vendosur në aspektin e procedurës kundër personave që kanë kryer sulmin. “Janë duke u zhvilluar procedurat e brendshme dhe disiplinore kundër shumë pjesëtarëve të MPB dhe zbulimit. Kjo është e një rëndësie të veçantë dhe prioritet i lartë për ne që të zgjidhet kjo gjendje. Pres që Prokuroria Publike veçanërisht departamenti për krime të organizuara të jetë të vendosur në aspektin e procedurës kundër personave….., që kanë pasur objektiv të vrasin një pjesë të deputetëve”, tha Spasovski.

Zbuluesi serb kapet me presh për duar

Më 25 gusht prokurorja Vilma Ruskovska që udhëheq hetimet për ngjarjet në parlament, ka konfirmuar se ky është moment i ri në hetime që do të hetohet. Prokuroria mund të shqyrtojë involvimin e presidentit maqedon, George Ivanov në këto ngjarje. Bashkë me rastin Ivanov, prokuroria mund të hetojë edhe përzierjen e këshilltarit të tij për siguri Sinisha Aleksovski dhe zbuluesit serb Goran Zhivaljeviq të cilët gjatë hyrjes së dhunshme të protestuesve që mbështesnin VMRO-DPMNE kanë qenë në parlament, theksonte televizioni Telma. Kabineti i Ivanovit ka mohuar që Zhivaljeviqit i ka mundësuar të jetë në parlament, duke thënë se nuk kanë autorizim për këtë. “Çështja është mjaft e ndjeshme por në çdo rast do të hetohet nëse ka lidhje me organizimin e ngjarjes së përgjakshme. Vetë prezenca e Zhivaljeviqit është nga njëra anë skandal diplomatik, ndërsa nga ana tjetër vepër penale pjesëmarrja në turmë, përsëri do të them, nëse nuk dëshmohet pjesëmarrja në organizim”, tha ajo për emisionin Sakam da kazem (Dua të them). Diplomati serb dhe zbuluesi një ditë më herët tha se në parlament ka qenë prezent me lejen e këshilltarit të presidentit maqedon, Sinisha Aleksovski, ku kabineti i presidentit ka mohuar një gjë të tillë. Kabineti i Ivanovit ka bërë të ditur se Zhivaljeviqi ka dërguar mesazhe personave nga institucionet maqedone në mesin e të cilëve edhe Aleksovski “pas përfundimit të aktiviteteve në parlament” që të “sigurojë alibi dhe minimizojë përgjegjësinë për sjelljet e tij”.

Për sa i takon një variante të deklaruar se arsyeja e heqjes ka të bëjë kinse me mundësinë e mbështetjes së Maqedonisë për anëtarësimin e Kosovës në UNESCO kjo nuk qëndron ngase Prishtina zyrtare nuk ka aplikuar për anëtarësim në këtë organizatë. Daçiç dhe Vuçiç sipas disa analizave përsëri janë në fokus të zhvillimeve rajonale. Por këto “lojëra” të Beogradit duken të jenë pjesë e strategjisë së tyre për të mbajtur ndikimin në Shkup dhe njëkohësisht për të parandaluar anëtarësimin e saj në NATO që është edhe interes i Rusisë. Mu për këtë arsye serbët kanë krijuar në Shkup një rrjet të fuqishëm të kundërzbulimit, që ka kryer shërbime edhe për palën e tretë. Kjo ilustrohet edhe me faktin kur në parlamentin maqedon më 27 prill të këtij viti gjatë trazirave dhe dhunës ka qenë i pranishëm edhe ish zëvendësdrejtori i BIA, aktualisht këshilltar në ambasadën e Serbisë, Goran Zhivaljevic. Disa konsiderojnë se në ngjarjet në Parlamentin maqedon ka qenë e kyçur aktivisht edhe shërbimi i kundërzbulimit serb që ka kryer shërbime për palën e tretë. Ndërkohë që po pritet që Maqedonia të bëhet anëtare e 30-të e NATO-së që nuk është në interes të Serbisë e as të Rusisë, ka ndodhur zbardhja dhe demontimi i rrjetit të zbulimit serbë në Maqedoni që ka përshpejtuar aktivitetet e Serbisë që të plasojë akuzat e drejtuara kundër Republikës së Maqedonisë për kinse veprimtarinë e tyre kundër Serbisë, por në të vërtet bëhet fjalë për të kundërtën, thekson instituti slloven IFIMES në një publikim të saj. Serbia ka nisur aktivitetet kundër Maqedonisë me taktikën “Sulmi është mbrojtja më e mirë”. (I.K)/KI/