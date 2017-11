Skandalet e Hollywood s’kanë të ndalur

‘Agresori’ i radhës është Brett Ratner. Sipas Melanie Kohler, regjisori e ka dhunuar atë. Me 20 tetor ajo kishte postuar në Facebook të saj “Brett Retner më ka dhunuar” dhe e ka quajtur atë përdhunues. Kohler ka treguar që është njohur me Ratner në vitin 2004/05. Ajo kishte shkuar në shtëpinë e tij, me ç’rast ai e kishte detyruar të bëjnë seks, shkruan Kosova.info.

Si kundërpërgjigje, Brett është duke e paditur atë. Akuzat e saja se regjisori e kishte dhunuar në L.A pothuajse një dekadë më parë ai i quan tërësisht të pavërteta.

Avokati i Ratner kishte thënë që do ta padisë në qoftë se Kohler nuk e largon atë shkrim. Kjo edhe ka ndodhur. Mirëpo, Kohler ka filluar se fundmi të ngjallë atë histori përsëri.

Përveç Kohler, edhe gjashtë gra, duke përfshirë Natasha Henstridge dhe Oliva Munn, kanë thënë që kanë qenë seksualisht të ngacmuara nga Ratner. /KI/