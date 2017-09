Skandal në panair: Ja cfarë i bënë meshkujt seksi robotit

Krijuesi i robotit inteligjent Samantha, Sergi Santos nga Barcelona, tha se burrat në Festivalin Arts Elektronika në Linz trajtojnën kukullën e tij të seksit “si egërsira”.

Vëmendja e burrave kuriozë nuk mbaroi, kështu që kukulla që flet dhe reagon ndaj prekjes është dërguar për riparime dhe para se dikush ta përdorte atë.

Sipas publikimeve të mediave australiane që testuan Samantha, robot përgjigjet me psherëtima kur dikush fërkon gjoksin esaj.

“Vizitorët u hodhën në gjoksin e saj, këmbë, krahë, duar, Dy gishtai i thyen dhe e kanë fëlliqur në manyrë jonormale “, u ankua Santos.

“Njerëzit mund të jenë me të vërtetë të tmerrshëm, vetëm për shkak se nuk e kuptojnë teknologjinë dhe nuk iu dashtë të paguajnëpër atë, ata e trajtuan kukullën si egërsira të vërtetë”, shtoi ai.

Santos thotë se Samantha do të duhet të shkojë për riparim dhe pastrim, por shtoi se ai do të nxirret sepse është e qëndrueshme.

Hulumtimet e mëparshme treguan se 50 për qind e meshkujve mendonin për seksin me Android, sipas metro.co.uk.

“Vala e re e robotëve seksi do të dallohen nga makinat që i ngjajnë njerëzve në përmasa dhe madhësi, do të kenë gjenitale njerëzore dhe njerëzit do t’i zgjedhin ato për seks sipas preferencave të tyre” shkroi shkrimtari David Levi në librin e tij ” Dashuria dhe Seksi me Robotët “./KI/