S’ka dietë për Marina Vjollcën, shiheni se çfarë ha (Foto)

Moderatorja Marina Vjollca, edhe pse në prag të martesës nuk po e ka aspak problem të hajë çfarë i do loçka e zemrës.

Bukuroshja shqiptare, nuk zgjedh kur vije puna te shijet tradicionale dhe provon edhe më të ndaluarën në mesin e tyre. Flinë kosovare.

Ajo ka publikuar në profilin e saj në Instagram, një fotografi të këtij ushqimi të dashur për shumë shqiptarë.

Marina edhe pak ditë do të martohet me të dashurin e saj prej dy vitesh, reperin e famshëm Getoar Selimin, me një dasmë madhështore në Prishtinë, gjatë muajit shtator. /Prive.al