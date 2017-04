Sindikata e Arsimit paralajmëron sërish grevë

Sindikata e Bashkuar e Arsimit, Shkencës dhe Kulturës (SBAShK), ka paralajmëruar greva nëse nuk arrihet të nënshkruhet kontrata kolektive, të cilës i ka skaduar afati nga 11 prilli i këtij viti.

Kryetari i SBAShK-ut, Rrahman Jashari, ka bërë të ditur për Ekonomia Online se me kabinetin e ministrit të Arsimit, kanë punuar në kontratat e reja, të cilat kanë afat tre vjeçar.

“Javën e kaluar kemi pasur takime të vazhdueshme me kabinetin e ministrit Bajrami dhe jam i sigurt, nëse nuk ndodh diçka krejt e papritur, se nesër ose pasnesër të punësuarit në arsimin e Kosovës duke filluar nga çerdhet e deri tek Universiteti do të kenë kontratën e tyre. Nesër kemi për t’u takuar me ministrin Bajrami për nënshkrimin e kësaj kontrate. Po them që në të kundërtën SBAShK-u është i gatshëm për grevë”, ka thënë Jashari.

Ai gjithashtu ka thënë se greva nga mësimdhënësit nuk ka të bëjë me një ose dy individ por që pjesëmarrës janë 99 për qind të tyre.