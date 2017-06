Siguria në punë vazhdon të mbetet sfidë në Kosovë (Video)

9 persona kanë humbur jetën në vendin e tyre të punës në vitin që lëmë pas. Kështu siguria në punë vazhdon të mbetet sfidë për të cilën gjë ditëve të fundit kanë reaguar shumë institucione . E për këtë, kandidatët që kanë dhënë provimin profesional për siguri dhe shëndet në punë, sot kanë marrë certifikata pas trajnimeve disa mujore.

Njëri ndër ta është Muhamet Hamiti që punon në një kompani konsulente.

“Ne jemi gjenerata e parë që veç kemi marrë licensën për vlerësimin e riskut në vendin e punës, kemi pas trajnime provime me shkrim, kemi pas me punu një provim profesional 8 kandidatët e parë që e kanë dhënë provimin, certifikatat i morën nga kryeinspektori Basri Ibrahimi dhe ministri në detyrë i Punës, Arban Abrashi” tha Muhamet Hamiti – Konsulent.

“Me ligjin për siguri dhe shëndet në punë është e paraparë që secila kompani që ka mbi 50 punëtorë është e obliguar që ta ketë një person që kujdeset për çështjen e sigurisë dhe shëndetit në punë brenda kompanisë, deri tani kompania ka mundur të autorizoi këndë do qoftë, kryesorja me pas një person përgjegjës, ndërsa prej këtij momenti dhe faktikisht ne këtë e kemi paraparë me ligjin për siguri në punë po kushtet nuk na kanë mundësuar që të vazhdohet me këtë proces” tha Basri Ibrahimi – Kryeinspektor

Është një hap i ri për Kosovën është diçka e re e cila po aplikohet në Kosovë, edhe ne nuk e dimë si do të funksionoj por jam I bindur se do të ketë suksese, gjithmonë duke pas në fokus kryesor të drejtat e punëtorëve, ka thënë Arban Abrashi – Ministër në detyrë i Punës dhe Mirëqenies Sociale.