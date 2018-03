Sidrit Bejleri reagon kundër homoseksualëve: Nuk mund të riprodhoni

Jo! Sepse më vonë do kërkoni të birësoni fëmijët e dikujt tjetër, që vetë normalisht nuk mund t’i përftoni pa u çiftëzuar me gjininë e kundërt dhe kështu rrezikoni të hapni një vrimë në varkën që quhet Botë dhe kështu t’i jepni fund gjithçkaje, të ndaloni së ekzistuari atë që quhet vazhdimësi.

A post shared by sidritbejleri (@sidritbejleri) on Mar 29, 2018 at 1:42pm PDT